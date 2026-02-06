Haberler

Yemen'de Şai Muhsin ez-Zindani liderliğinde yeni hükümet kuruldu

Güncelleme:
Yemen'de Dr. Şai Muhsin ez-Zindani liderliğinde yeni bir hükümet oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı Yürütme Konseyi, kabine üyelerini resmi olarak duyurdu.

Kurulan yeni kabinede Dr. Şai Muhsin ez-Zindani, hem Başbakan hem de Dışişleri Bakanı olarak belirlendi.

Hükümetin diğer üyeleri ve görevleri ise şöyle:

Muammer Mutahhar el-İryani – Enformasyon Bakanı

Nayif Salih Abdulkadir el-Bekri – Gençlik ve Spor Bakanı

Salim Abdullah İsa es-Sukatri – Tarım, Sulama ve Balıkçılık Bakanı

General İbrahim Ali Ahmed Haydan – İçişleri Bakanı

Tevfik Abdülvahid Ali el-Şercebi – Su ve Çevre Bakanı

Muhammed Muhammed Hizam el-Eşvel – Sanayi ve Ticaret Bakanı

Dr. Kasım Muhammed Kasım Behaybih – Sağlık Bakanı

Bedr Abdu Ahmed el-Arida – Adalet Bakanı

General Tahir Ali Uveyda el-Akili – Savunma Bakanı

Bedr Muhammed Mubarak Baslama – Yerel Yönetimler Bakanı

Muti Ahmed Kasım Demmac – Kültür ve Turizm Bakanı

Dr. Envar Muhammed Ali Kelşat el-Mehri – Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Bakanı

Adnan Muhammed Ömer el-Kaf – Elektrik ve Enerji Bakanı

Mervan Ferac Said bin Ganim – Maliye Bakanı

Dr. Afrah Abdülaziz el-Zuvbe – Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı

Salim Ebubekir Muhammed Sabit el-Avlaki – Kamu Hizmetleri ve Sigortalar Bakanı

Hakim İşrak Fadıl el-Mektari – Hukuk İşleri Bakanı

Dr. Adil Abdülmecid Elavi el-Abadi – Eğitim Bakanı

Dr. Emin Numan Muhammed el-Kadesi – Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı

Dr. Şadi Salih Basira – İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı

Dr. Muhammed Abdullah Ali Bamka – Petrol ve Madenler Bakanı

Muhsin Ali Haydara Kasım el-Ömeri – Ulaştırma Bakanı

Hüseyin Avad Said el-Akberi – Kamu İşleri ve Yollar Bakanı

Muhtar Ömer Salih el-Yafii – Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı

Meşdel Muhammed Ömer Ahmed – İnsan Hakları Bakanı

Şeyh Türki Abdullah Ali el-Vedai – Vakıflar ve Rehberlik Bakanı

Dr. Abdullah Ali Hüseyin Abu Huriye – Meclis İşleri Bakanı

Ekrem Nasib Ahmed el-Amiri – Devlet Bakanı

Abdulgani Hıfızullah Cemil – Devlet Bakanı ve Sana'a Başkenti Yetkilisi

Abdurrahman Şeyh el-Yafii – Devlet Bakanı ve Aden Valisi

Ahmed Salih Ahmed el-Avlaki – Devlet Bakanı

Ahad Muhammed Salim Ca'sus – Kadın İşleri Bakanı

Velid Muhammed el-Kadimi – Devlet Bakanı

Velid Ali İsmail el-Ibare – Devlet Bakanı

Cumhurbaşkanlığı Yürütme Konseyi kararı ile hükümet üyeleri resmen atanmış oldu ve karar, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kaynak: AA / Mehmet Nuri Uçar - Güncel
