Yemen'de Şai Muhsin ez-Zindani liderliğinde yeni hükümet kuruldu

Yemen'de Dr. Şai Muhsin ez-Zindani liderliğinde yeni bir hükümet oluşturuldu. Cumhurbaşkanlığı Yürütme Konseyi, kabine üyelerini resmi olarak duyurdu.
Kurulan yeni kabinede Dr. Şai Muhsin ez-Zindani, hem Başbakan hem de Dışişleri Bakanı olarak belirlendi.
Hükümetin diğer üyeleri ve görevleri ise şöyle:
Muammer Mutahhar el-İryani – Enformasyon Bakanı
Nayif Salih Abdulkadir el-Bekri – Gençlik ve Spor Bakanı
Salim Abdullah İsa es-Sukatri – Tarım, Sulama ve Balıkçılık Bakanı
General İbrahim Ali Ahmed Haydan – İçişleri Bakanı
Tevfik Abdülvahid Ali el-Şercebi – Su ve Çevre Bakanı
Muhammed Muhammed Hizam el-Eşvel – Sanayi ve Ticaret Bakanı
Dr. Kasım Muhammed Kasım Behaybih – Sağlık Bakanı
Bedr Abdu Ahmed el-Arida – Adalet Bakanı
General Tahir Ali Uveyda el-Akili – Savunma Bakanı
Bedr Muhammed Mubarak Baslama – Yerel Yönetimler Bakanı
Muti Ahmed Kasım Demmac – Kültür ve Turizm Bakanı
Dr. Envar Muhammed Ali Kelşat el-Mehri – Mesleki Eğitim ve Teknik Eğitim Bakanı
Adnan Muhammed Ömer el-Kaf – Elektrik ve Enerji Bakanı
Mervan Ferac Said bin Ganim – Maliye Bakanı
Dr. Afrah Abdülaziz el-Zuvbe – Planlama ve Uluslararası İşbirliği Bakanı
Salim Ebubekir Muhammed Sabit el-Avlaki – Kamu Hizmetleri ve Sigortalar Bakanı
Hakim İşrak Fadıl el-Mektari – Hukuk İşleri Bakanı
Dr. Adil Abdülmecid Elavi el-Abadi – Eğitim Bakanı
Dr. Emin Numan Muhammed el-Kadesi – Yüksek Öğrenim ve Araştırma Bakanı
Dr. Şadi Salih Basira – İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanı
Dr. Muhammed Abdullah Ali Bamka – Petrol ve Madenler Bakanı
Muhsin Ali Haydara Kasım el-Ömeri – Ulaştırma Bakanı
Hüseyin Avad Said el-Akberi – Kamu İşleri ve Yollar Bakanı
Muhtar Ömer Salih el-Yafii – Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı
Meşdel Muhammed Ömer Ahmed – İnsan Hakları Bakanı
Şeyh Türki Abdullah Ali el-Vedai – Vakıflar ve Rehberlik Bakanı
Dr. Abdullah Ali Hüseyin Abu Huriye – Meclis İşleri Bakanı
Ekrem Nasib Ahmed el-Amiri – Devlet Bakanı
Abdulgani Hıfızullah Cemil – Devlet Bakanı ve Sana'a Başkenti Yetkilisi
Abdurrahman Şeyh el-Yafii – Devlet Bakanı ve Aden Valisi
Ahmed Salih Ahmed el-Avlaki – Devlet Bakanı
Ahad Muhammed Salim Ca'sus – Kadın İşleri Bakanı
Velid Muhammed el-Kadimi – Devlet Bakanı
Velid Ali İsmail el-Ibare – Devlet Bakanı
Cumhurbaşkanlığı Yürütme Konseyi kararı ile hükümet üyeleri resmen atanmış oldu ve karar, resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.