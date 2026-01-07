Haberler

Yemen'de hükümet destekli güçler, Uluslararası Aden Havalimanı'nda kontrolü sağladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'de hükümet destekli Amalika Tugayları, Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi'ne ait Uluslararası Aden Havalimanı'nda güvenliği sağlamaya başladı. Güç dengeleri değişirken, Vatan Kalkanı Güçleri'nin Aden'e hareket ettiği bildirildi.

Yemen'de hükümet destekli Amalika Tugayları'nın, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin kontrolünde bulunan Uluslararası Aden Havalimanı'nda güvenliği sağladığı bildirildi.

Hükümete yakın isminin açıklanmasını istemeyen üst düzey bir yetkili, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdurrahman Salih el-Mahrami'ye bağlı Amalika Tugayları, Uluslararası Aden Havalimanı'nda kontrolü ele alarak güvenliği sağladı." dedi.

Amalika Tugayları'ndan ya da havalimanını daha önce kontrol eden GGK'den ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

BAE destekli GGK'ye bağlı Hizam Emni güçleri, son birkaç yıldır Yemen'in geçici başkenti Aden ve çevresindeki vilayetlerde kontrolü elinde bulunduruyordu.

Suudi Arabistan'ın El-İhbariyye kanalı, Yemen Başkanlık Konseyine bağlı Vatan Kalkanı Güçleri'nin Aden'e doğru hareket ettiğini duyurmuştu.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi ve aynı zaman da GGK Başkan Yardımcısı olan Mahrami, son gelişmelerin ardından, pozisyon değiştirerek Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'ye bağlılığını ilan etmişti.

Siyasi gözlemciler, ülkedeki güç dengesi ve kontrolün Alimi liderliğindeki Başkanlık Konseyi lehine değiştiğini gören Amalika Tugayları'nın, Vatan Kalkanı Güçleri'nin yanında saf tutmayı tercih ettiğine dikkati çekiyor.

Kaynak: AA / Mohammed Sameai - Güncel
PKK/YPG, Halep'te işgal ettiği bölgelerden çıkmak isteyen sivilleri hedef alıyor

Komşuda büyük tehlike! Yine ilk hedef masum siviller oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti

TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu
TFF'nin bahis oynadığı gerekçesiyle PFDK'ya sevk ettiği menajerin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı

TFF'nin PFDK'ya sevk ettiği ismin 2 yıl önce öldüğü ortaya çıktı
Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal Timurtaş itirafçı olmak istiyor! Tarihi soygundan çete çıktı

Adliyeden 25 kilogram altın çalan Erdal'dan beklenmedik karar
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu! Sercan Yıldırım isyan etti

TFF'nin açıkladığı liste sonrası olanlar oldu
Uyuşturucu testi pozitif çıkan Mümine Senna Yıldız ayet paylaştı

Uyuşturucu testi pozitif çıktı, sabahına ayet paylaştı
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış

Çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip...