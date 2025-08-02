Yemen'de Şiddetli Yağışlar Sel Felaketine Neden Oldu

Yemen'in orta kesimindeki Zemar vilayetine bağlı el-Menar ilçesinde şiddetli yağışların tetiklediği selde kayaların düşmesi sebebiyle bir kadın hayatını kaybetti.

Yemen haber ajansı SABA'nın haberinde, Menar'da bulunan Beni Selame isimli dağ yolunda sel sebebiyle yola kayalar ve taş parçalarının düştüğü belirtildi.

Olayda bir kadının hayatını kaybettiği ve yaralananların olduğu kaydedildi.

Çok sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanın telef olduğu, araçların zarar gördüğü ve ilçe merkezine giden yolların kapanmasıyla trafiğin neredeyse durma noktasına geldiği aktarıldı.

Yaralıların tedavi edilmesi ve kapanan yolların açılması için çalışmaların sürdürüldüğü ifade edildi.