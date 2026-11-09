Yemen'de ordu ile Husiler 6 vilayette çatışıyor, Taiz'de 9 sivil yaralandı

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Yemen'de ordu ile İran destekli Husiler arasında 6 vilayette devam eden çatışma ve hava saldırılarında, çok sayıda kişi hayatını kaybetti veya yaralandı.

Yemen'in güneybatısındaki Taiz ve Lahic, orta kesimindeki Marib, kuzeyindeki Cevf, kuzeybatısındaki Hacce ve batısındaki Hudeyde vilayetlerinde hükümet güçleri ile Husiler arasında çatışmalar şiddetlendi.

Husilerin İHA birimi hedef alındı

Yemen ordusunun yayın organı "September Net"in haberinde, 5. Askeri Bölge Komutanlığının insansız hava araçlarının (İHA), ülkenin kuzeybatısındaki Hacce vilayetinin Hayran bölgesinde Husilere ait keskin nişancı mevzisini hedef aldığı belirtildi.

Haberde, ordunun topçu birliklerinin de Hacce'nin Beni Hasan bölgesinde Husilerin İHA birimini hedef aldığı belirtildi.

Suudi Arabistan sınırında bulunan Hacce vilayetinin büyük bölümünü 2014'ten bu yana Husiler kontrol ederken, bazı bölgeler hükümet güçlerinin denetiminde bulunuyor.

Lahic'de onlarca Husi öldü ve yaralandı

Yemen'de hükümet güçleri, ülkenin güneybatısındaki Lahic vilayetinde Husilerin mevzi ve tahkimatlarına düzenledikleri saldırıda onlarca Husi'nin öldüğünü veya yaralandığını açıkladı.

Hükümete bağlı Vatan Kalkanı Güçleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Lahic'in El-Muhavele cephesinde Husilerin mevzi ve tahkimatlarına geniş çaplı ve ani saldırı düzenlendiği belirtildi.

Saldırıda onlarca Husi'nin öldüğü ve yaralandığı, Husilerin ağır can ve teçhizat kaybına uğradığı belirtildi.

Açıklamada, saldırının Vatan Kalkanı Güçlerinin Husilere karşı yürüttüğü " Yemen'in Şafağı" operasyonu kapsamında, mevzilerin geri alınması ve cephelerin güvenliğinin sağlanması amacıyla düzenlendiği ifade edildi.

Büyük bir kısmı hükümet güçlerinin kontrolündeki Lahic, Aden'e kara yoluyla giriş kapısı olarak değerlendiriliyor. Geçici başkent Aden'i kuzeyden ve batıdan çevreleyen Lahic, Aden'i diğer vilayetlere bağlayan kara yollarının merkezi ve ilk savunma hattı olarak öne çıkıyor.

Taiz, Dali, Ebyen ve Beyda vilayetleriyle bağlantısı bulunan Lahic'in bazı ilçeleri, uluslararası deniz ulaşımı açısından önemli Babulmendeb Boğazı ve Aden Körfezi yakınındaki bölgelere de hakim konumda bulunuyor.

Taiz'de Husilerin geniş çaplı saldırısı püskürtüldü

Yemen ordusuna bağlı 35. Zırhlı Tugay'dan yapılan açıklamada, Taiz vilayetindeki El-Akrud cephesinin çeşitli noktalarına Husiler tarafından düzenlenen geniş çaplı saldırının, halk direniş güçlerinin desteğiyle püskürtüldüğü bildirildi.

Açıklamada, ordunun aynı zamanda Taiz'in güneyindeki Kuhlan bölgesinde Husilerin birkaç saat süren şiddetli saldırısını da püskürttüğü belirtildi.

Husilerden çok sayıda kişinin öldüğü belirtilen açıklamada, kayıpların sayılarına ilişkin bilgi verilmedi.

Taiz'de 9 sivil yaralandı

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberinde, Taiz'in çeşitli bölgelerinde Husilerin düzenlediği bombardıman, silahlı saldırı ve keskin nişancı ateşi sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 9 sivilin yaralandığı belirtildi.

Haberde, sivillerin ve araçların Sabr el-Mevadem ilçesine bağlı Neccade ile Eski Havalimanı, El-Arus, Vadi el-Bir, Kahme ve El-Akrud bölgesindeki Kahfet es-Sarm'da hedef alındığı belirtildi.

Hükümet güçleri Taiz kent merkezi ve bazı bölgeleri kontrol ederken, Husilerin kontrol ettiği bölgeler ise kıyı ve kırsal kesimde yoğunlaşıyor.

Husiler son haftalarda El-Muha, Şemayetin, Meafir, Cebel Habeşi ve Vaziyye'yi kapsayan kırsal ve kıyı bölgelerinde kontrol alanını genişletti.

Taiz'in çeşitli bölgelerinde hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar sürüyor.

İbb ve başkent Sana gibi kuzey illerine, Lahic ve geçici başkent Aden gibi güney illerine bağlanması nedeniyle Taiz stratejik önem taşıyor.

Taiz, Aden'i ülkenin orta ve kuzey kesimlerine bağlayan ikmal ve ulaşım yollarına da ev sahipliği yapıyor.

Muha Limanı üzerinden Babulmendeb Boğazı'na da bakan Taiz önemli bir kıyı şeridine de sahip.

Ülkenin 22 vilayeti arasında nüfusu en fazla olan Taiz'de, Yemen nüfusunun yaklaşık yüzde 12'si yaşıyor.

Cevf'te Husilere yönelik hava saldırıları

September Net'in haberine göre, savaş uçakları Yemen'in kuzeyindeki Cevf vilayetinin merkezi Hazm kentinin doğusunda Husilere ait toplanma alanlarını ve askeri araçları bir dizi hava saldırısıyla hedef aldı.

Suudi Arabistan ile kara sınırı bulunan Cevf, Husilerin kontrolündeki Saada, Amran ve Sana vilayetlerine yakınlığı ve hükümetin hakimiyetindeki petrol bölgeleri Hadramevt ve Marib'e komşu olması nedeniyle stratejik önem taşıyor.

Cevf'te vilayet merkezi Hazm ve bazı bölgeler Husilerin kontrolünde bulunurken, hükümet güçleri de vilayetin diğer kesimlerinde hakimiyetini sürdürüyor. Taraflar arasında stratejik noktaların kontrolüne yönelik mücadele devam ediyor.

Marib'de Husilere kayıplar verdirildi

Yemen ordusu, ülkenin orta kesimindeki Marib vilayetinin kuzey cephesinde Husilere ait toplanma alanları ve araçları bombaladığını duyurdu.

September Net'te yayımlanan açıklamada, bombardımanda Husilerin ağır kayıp verdiği belirtildi.

Marib vilayetinde hükümet güçleri, vilayet merkezi Marib kenti ile petrol ve doğal gaz sahalarını kontrol ederken, Husiler kırsaldaki bazı ilçelerde kontrolünü sürdürüyor.

Husiler: Suudi Arabistan Hudeyde'ye hava saldırıları düzenledi

Husiler, Suudi Arabistan'ın Yemen'in batısında Kızıldeniz'e kıyısı olan Hudeyde vilayetine bir dizi hava saldırısı düzenlediğini öne sürdü.

Husilere bağlı SABA haber ajansının ismini açıklamadığı yerel bir kaynağa dayandırdığı haberde, Suudi Arabistan'a ait savaş uçaklarının Uluslararası Hudeyde Havalimanı'nı hedef aldığı ve vilayetteki El-İysi yerleşim bölgesine 3 hava saldırısı düzenlediği iddia edildi.

Savaş uçaklarının Tuhayta ilçesine bağlı El-Faze bölgesinde bir eve 4 hava saldırısı düzenlediği, ev sahibi ve eşinin ağır yaralandığı öne sürüldü. Ayrıca Zebid ilçesindeki iplik ve dokuma fabrikasının 3 hava saldırısıyla hedef alındığı iddia edildi.

Üç liman ve stratejik öneme sahip bazı adaların bulunduğu Hudeyde vilayetinin tamamı Husilerin kontrolünde bulunuyor.

Yemen'deki hükümet güçleri, 5 Ekim'de başkent Sana başta olmak üzere Husilerin kontrolündeki bölgeleri geri almak amacıyla "Yemen'in Şafağı" operasyonunu başlatmıştı.

Yemen, İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana'yı ve bazı vilayetleri kontrol etmesinin ardından başlayan iç savaşa sahne oluyor.

Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten bu yana uluslararası toplum tarafından tanınan Yemen hükümetine destek veriyor.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasındaki çatışmalar son dönemde yoğunlaşırken, İran destekli Husiler, kendilerine yönelik saldırılardan sorumlu tuttukları Suudi Arabistan'ı balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA