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Husilerden Yemen Güçlerine Ölümcül Saldırı

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Yemen’de İran destekli Husilerin, hükümete yakınlığıyla bilinen "Yemen Acil Durum Güçleri"ne yönelik düzenlediği saldırı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen'de İran destekli Husilerin, hükümete yakınlığıyla bilinen "Yemen Acil Durum Güçleri"ne yönelik düzenlediği saldırı sonucu çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yemen Acil Durum Güçlerinin, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, Husilerin aralarında Acil Durum Güçleri'ne ait kampların da bulunduğu çok sayıda askeri kamp ve silahlı kuvvetlere bağlı birlikleri hedef aldığı belirtildi.

Açıklamada, saldırılarda can kayıpları ve maddi hasar meydana geldiği ifade edilirken, ölen ya da yaralananların sayısına ilişkin bilgi verilmedi.

Husi saldırısının, Savunma Bakanlığının talimatları doğrultusunda silahlı kuvvetlerin bölgelerin güvenliğini sağlamaya, uluslararası karayollarını korumaya, kaçakçılık ve yol kesme çeteleriyle mücadele etmeye ve aranan kişileri yakalamaya yönelik son dönemde yürüttüğü güvenlik ve askeri operasyonların ardından gerçekleştiği kaydedildi.

Bazı basın kuruluşlarında Yemen'de Husilerin Marib ve Hadramut illerindeki askeri kamplara düzenlediği saldırılarda en az 30 kişinin öldüğü bildirildi ancak henüz konuya ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada da geniş çaplı saldırılarına ilişkin kısa süre içinde açıklama yapacağını duyurdu.

Kaynak: AA
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