Haberler

Yemen'de Husiler, Taiz'de hava saldırısında 5'i çocuk 7 kişinin öldüğünü öne sürdü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Husilere ait El-Mesira TV, Taiz'in Meviye ilçesindeki çarşıya düzenlenen hava saldırılarında 5'i çocuk 7 kişinin öldüğünü, 40'tan fazla kişinin yaralandığını öne sürdü. Hükümet güçleri ise Taiz'in doğusundaki Meviye'de Husilere ait kamp ve araçların vurulduğunu duyurdu.

İran destekli Husiler ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların devam ettiği Yemen'de saldırılarda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'a ait F-15 tipi savaş uçağının bugün Hamis Muşayt Hava Üssü'nden havalanarak Taiz'e yöneldiğini ve Meviye ilçesindeki pazara 2 hava saldırısı düzenlediğini iddia etti.

Uçağın Taiz'den ayrıldıktan sonra Cevf vilayetine yöneldiğini ve Hub ile eş-Şaaf ilçelerine de 4 hava saldırısı düzenlediğini aktaran Seri, ardından Hamis Muşayt Hava Üssü'ne döndüğünü kaydetti.

Seri, Taiz'deki saldırılarda yaklaşık 50 kişinin öldüğü veya yaralandığı yönünde ilk bilgilerin bulunduğunu ileri sürdü.

Husilere ait El-Mesira televizyon kanalı ise Taiz'in Meviye ilçesindeki çarşıda bulunan dükkanlar ile kentteki radyo binası çevresine düzenlenen hava saldırılarında 5'i çocuk, 7 kişinin öldüğü, 40'tan fazla kişinin yaralandığı öne sürdü.

"Husilere ait kamp ve araçlar hedef alındı"

Yemen hükümet güçleri ise Taiz'in doğusundaki Meviye ilçesinde Husilere ait bir kamp ve araçların hava saldırılarıyla vurulduğunu duyurdu.

Hükümet güçleri ayrıca Taiz'in doğusu ve güneyindeki bazı Husi mevzilerinin, mühimmat depolarının ve askeri takviye konvoylarının hedef alındığını aktardı.

Hükümete bağlı Amalika Güçleri de Lahic kentindeki Kahbub bölgesinde Husi toplanma alanları ve araçlarının insansız hava araçlarıyla (İHA) bombalındığını paylaştı.

Yemen hükümetine bağlı Vatan Kalkanı Güçleri de Dali vilayetindeki Husi toplanma noktalarına yönelik İHA saldırıları düzenlendiğini açıkladı.

Husilerin bugün düzenlendiğini öne sürdüğü hava saldırılarına ilişkin Suudi Arabistan'dan henüz açıklama yapılmadı.

Kaynak: AA
Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı

Fon soruşturması derinleşiyor! Erdin Özel gözaltına alındı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Manisa'da 11 yıllık cinayet bir ayna çerçevesiyle çözüldü! Meral Babacan dosyasında tutuklama

11 yıl sonra gelen tutuklama! Olay yerindeki o parça ele verdi
Adana'da yolcu otobüsü alt geçitte tabela direğine çarptı! 11 yaralı, sıkışan şoför 2 saatte kurtarıldı

Otobüsün önü demir yığınına döndü! Şoförü çıkarmak 2 saat sürdü
Genç yaşta hayata veda eden Ece İrtem’in annesi ilk kez anlattı: Sabah odasına girdiğimde buz gibiydi

Ece İrtem’i sabah odasında böyle buldu! Annesi ilk kez konuştu
Yüksel Yıldırım'dan ilginç paylaşım

Yaptığı paylaşımı görenler ne demek istediğine anlam veremedi
Aziz Yıldırım görevi bırakacağı tarihi duyurdu

''Görevimi bırakacağım!'' diyerek duyurdu
Herbalist Tarkan Güveloğlu'ndan ezber bozan açıklama! Şifa ararken sağlığınızdan olmayın

Uzman isimden ezber bozan açıklama! Şifa ararken sağlığınızdan olmayın
Fenerbahçe'de kritik gün! Olağan genel kurul toplantısı başladı

Fenerbahçe'de tarihi gün! Milyonların beklediği toplantı başladı