Albüm: Husiler: Suudi Arabistan, Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'nı Vurdu
Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırıları düzenlendi. Husi yönetimindeki el-Mesire televizyon kanalı, saldırının Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.
SANA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırıları düzenlendi. Husi yönetimindeki el-Mesire televizyon kanalı, saldırının Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.
Kaynak: Xinhua