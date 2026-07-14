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Albüm: Husiler: Suudi Arabistan, Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'nı Vurdu

Albüm: Husiler: Suudi Arabistan, Yemen'deki Sana Uluslararası Havalimanı'nı Vurdu
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Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırıları düzenlendi. Husi yönetimindeki el-Mesire televizyon kanalı, saldırının Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu.

SANA, 14 Temmuz (Xinhua) -- Yemen'de Husilerin kontrolündeki Sana Uluslararası Havalimanı'na hava saldırıları düzenlendi. Husi yönetimindeki el-Mesire televizyon kanalı, saldırının Suudi Arabistan tarafından gerçekleştirildiğini belirtti.

Kaynak: Xinhua
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