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Yemen'de hükümet güçleri Taiz ve Şebve'de Husilere ait 3 İHA düşürdü

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Yemen'de hükümete bağlı güçler, Taiz ve Şebve kentlerinde İran destekli Husilere ait 3 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Yemen'de hükümete bağlı güçler, Taiz ve Şebve kentlerinde İran destekli Husilere ait 3 insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.

Yemen'de hükümet güçleri ile Husiler arasında temmuzdan bu yana yaşanan çatışmalar devam ediyor.

Hükümete bağlı Amalika Tugaylarından yapılan açıklamada, Taiz'e bağlı Babulmendeb bölgesindeki Kehbub cephesinde Husilere ait "Rucum" tipi 1 İHA'nın düşürüldüğü kaydedildi.

Açıklamada, Şebve'deki Beyhan cephesinde de FPV tipi 2 dronun hedefine ulaşmadan düşürüldüğü de aktarıldı.

Husilerden saldırılara ilişkin açıklama yapılmadı.

Yemen'de temmuz ayından bu yana çatışmalar yeniden alevlendi ve Husilerin, daha önce hükümet güçlerinin kontrolündeki bölgeleri ele geçirmesiyle Yemen'in batı sahilinin haritası Husiler lehine değişti.

Husiler, Hudeyde, Taiz'e bağlı Meha ve ardından da Kızıldeniz kıyısındaki kentler ile Babulmendeb çevresindeki adaları ele geçirdi. Hükümet güçleri ise Suudi Arabistan sınırındaki Cevf kentinde ilerleme kaydetti.

Kaynak: AA
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