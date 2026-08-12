Haberler

Yemen'de Albay Husilerle Çatışmada Öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen'de hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri saflarında yer alan bir subayın, İran destekli Husilerle girilen çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi.

Yemen'de hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçleri saflarında yer alan bir subayın, İran destekli Husilerle girilen çatışmada hayatını kaybettiği belirtildi.

Ulusal Direniş Güçlerine ait "2 Aralık" haber sitesinde yayımlanan haberde, Albay Yahya el-Kadi'nin Husilerle girilen çatışmalar sırasında öldüğü kaydedildi.

Haberde, Albay Kadi'nin nerede ve ne zaman öldüğüne dair bilgi paylaşılmazken, salı günü Yemen'in batısındaki El-Muha ilçesinde cenaze töreni düzenlendiği ve Kadi'nin Cumhuriyet Muhafızları Mezarlığı'na defnedildiği aktarıldı.

Törene Kadi'nin silah arkadaşlarının yanı sıra Ulusal Direniş Güçlerinin bazı komutanlarının katıldığı belirtildi.

Habere göre, törende yapılan konuşmalarda, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Tarık Muhammed Abdullah Salih'in liderliğindeki Ulusal Direniş Güçlerinin "Yemen topraklarının tamamının geri alınması" ve "Husi projesinin" sona erdirilmesi tamamlanana kadar mücadeleyi sürdüreceği vurgulandı.

Hükümete bağlı Ulusal Direniş Güçlerinin operasyonları, Yemen'in batısındaki Taiz ve Hudeyde illerinin bazı bölgelerinde yoğunlaşıyor.

İran destekli Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana dahil Yemen'in bazı bölgelerinin kontrolünü elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü

Yalova'da F-16 eğitim uçağı düştü! MSB'den ilk açıklama
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Farah Zeynep Abdullah'ın Ahbap soruşturmasında verdiği ifade ortaya çıktı

Farah Zeynep'in ifadesi ortaya çıktı: Yaptıklarını böyle anlattı
Rakam bomba! Fenerbahçe 2 maç sonra servet kazanacak

Rakam bomba! Fenerbahçe 2 maç sonra servet kazanacak
20 yıl sonra aydınlatılan cinayette karar! Suçu ölen kocasına attı ama cezadan kurtulamadı

Ölen kocasını suçladı ama cezadan kurtulamadı
Metrelerce yükseklikte ölümle dans! Yürekler ağza geldi

Ölümle dans kamerada! Yürekler ağza geldi
Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar

Cenazeye katılmayan eşine boşanma davası açtı! İşte çıkan karar
Korku filmi gibi olay! Önce bıçakladı, ardından başında bekledi

Korku filmi gibi! Mevlana şehrinde kan donduran görüntü

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı

Cansever'in büyük sırrı! Ölene kadar neden evlenmediği ortaya çıktı