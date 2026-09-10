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Yemen'de hükümet güçleri ile Husilerin çatıştığı Muha kenti stratejik konumuyla öne çıkıyor

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- Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan kentlerden Muha, kontrol edebilmesi durumunda Husilerin, Babulmendeb yakınında Yemen kıyısındaki askeri ve lojistik ağırlığını artırması anlamına geliyor

Yemen'de İran destekli Husilerin ilerleme kaydettiklerini öne sürdüğü, hükümet güçlerinin ise yeniden konuşlandığını açıkladığı ülkenin güneybatısındaki Babulmendeb Boğazı kıyısında yer alan Muha kenti, kara ve deniz bağlantılarından dolayı stratejik önemiyle öne çıkıyor.

Husilere yakın kaynaklar Taiz'in Muha kentine girdiklerini, Yemen hükümet güçleri yaşanan çatışmaların ardından ise kentin güneyinde yeniden konuşlanarak komuta merkezi kurduklarını duyurdu.

Yemen'in güneybatısında Babulmendeb'e yaklaşık 70 kilometre uzaklıkta yer alan Muha kentinin doğusunda ülkenin en büyük üçüncü vilayeti Taiz'in merkezi bulunuyor.

Kızıldeniz'i Aden Körfezi'ne bağlayan kentlerden Muha, kontrol edebilmesi durumunda Husilerin, Babulmendeb yakınında Yemen kıyısındaki askeri ve lojistik ağırlığını artırması anlamına geliyor.

Uluslararası alanda tanınan Yemen hükümet güçleri için de Taiz kentiyle kara bağlantısı olan Muha kenti, lojistik açıdan büyük bir öneme sahip.

Husilerin bu güzergahı kesmesi halinde Taiz ve çevresindeki Yemen hükümet güçlerinin kıyıdaki ikmal hattıyla bağlantısının kopabileceği belirtiliyor.

Yemen hükümetine Suudi Arabistan'dan gelen destek akamete uğrayabilir

İkmal hatlarında yaşanabilecek bir aksamanın, Yemen hükümetine Suudi Arabistan'dan sağlanan desteği sekteye uğratabileceği belirtiliyor.

Böyle bir durumun ise Husilere Arap Denizi'nde yeni bir avantaj sağlayabileceği ve Kızıldeniz'deki kontrol alanlarını güneye doğru genişletmelerine imkan tanıyabileceği değerlendiriliyor.

Kıyı koridorunun kontrolünde stratejik öneme sahip Muha, Hürmüz Boğazı'nın çatışma sahasına dönüşmesiyle Babulmendeb'in Yemen kıyısındaki askeri dengeler açısından daha kritik bir konuma geldi.

İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana'nın yanı sıra Yemen'in bazı bölgelerini kontrol ediyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: AA
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