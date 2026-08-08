Haberler

Yemen'de Husilere Yönelik Saldırılar Sürüyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yemen’de hükümet yanlısı Ulusal Direniş güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinde Husilere (Ensarullah Hareketi) ait komuta kontrol merkezleri, tahkimatlar ve toplanma alanlarının hedef alındığını duyurdu.

Yemen'de hükümet yanlısı Ulusal Direniş güçleri, ülkenin batısındaki Hudeyde vilayetinde Husilere (Ensarullah Hareketi) ait komuta kontrol merkezleri, tahkimatlar ve toplanma alanlarının hedef alındığını duyurdu.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Tarık Salih liderliğindeki Ulusal Direniş güçlerine bağlı "2 Aralık" ajansında yer alan açıklamada, söz konusu saldırıların bu sabaha karşı gerçekleştirildiği belirtildi.

Açıklamada, saldırının Husilerin Marib, Hadramut ve El-Muha açıklarındaki bölgesel sularda ve deniz seyrüseferine yönelik artan saldırı ve ihlallerine karşılık düzenlendiği ifade edildi.

İran destekli Husilerin Hudeyde cephesindeki temas hatlarına yakın bölgelerde hareketliliğinin ve askeri hedeflerinin tespit edildiği aktarılan açıklamada, Ulusal Direniş topçu birliklerinin belirlenen hedefleri doğrudan vurması sonucu Husilerin zayiat verdiği kaydedildi.

Haberde saldırıya ilişkin görüntülere de yer verildi.

Husilerden ise konuya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Aden'de insansız hava aracı engellendi

Öte yandan, geçici başkent Aden'in batı semalarında "düşman" bir insansız hava aracının (İHA) tespit edildiği ve hava savunma sistemlerince müdahale edildiği bildirildi.

Yemen Başkanlık Konseyi Üyesi Abdurrahman el-Muharrami başkanlığındaki Güney Silahlı Kuvvetleri, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Aden'in batısında düşman bir İHA'ya müdahale edildiğini duyurdu.

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda ise hava savunma sistemlerinin Husilere ait bir İHA'yı engellediği iddia edildi.

Yemen'de temmuz ayı başından bu yana çeşitli cephelerde hükümet güçleri ile Husiler arasında yaşanan çatışmalarda her iki taraftan da çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor.

Kaynak: AA
Cevdet Yılmaz'dan Mısır'ın Mekke Anlaşması'na katılımına yeşil ışık: Neden olmasın?

Erdoğan'ın yardımcısı sinyali verdi! Bu imza atılırsa dengeler değişir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan'ın tepki gösterdiği saldırgan 5 yılda çıktı! Şimdi cinayetle aranıyor

Erdoğan'ın "Nasıl salınır?" dediği isim 6 yıl sonra cinayet işledi
Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı

Kayahan'ın "Gönül Köşkü" satılıyor! İstenen rakam dudak uçuklattı
Vapurda skandal görüntü! Şort giyen genç kıza bastonla vurdu

İstanbul'da infial yaratan görüntü
Dünya Bankası'ndan Suriye'ye 100 milyon dolarlık hibe

Komşuya para muslukları açıldı! 100 milyon dolar hibe ettiler
Büyük aşk nikahla taçlanıyor! Ronaldo ve Georgina evleniyor

Bugün büyük gün! Yıllar süren sevgililik bitiyor

Fenerbahçe Lukaku için masada: Napoli'nin istediği rakam belli oldu

Ve beklenen oldu!

Eşiyle yürürken sivil polis bir anda yanlarına geldi! Sebebini açıklayınca şaşırdılar

Eşiyle yürürken sivil polis seslendi! Nedeni ikisini de şaşırttı