Yemen hükümeti, GGK unsurları tarafından Seyun Havalimanı'na sokulan ağır silahların bombalandığını açıkladı

Yemen hükümeti, ülkenin doğusundaki Hadramevt'te bulunan Seyun Havalimanı'na Güney Geçiş Konseyi (GGK) tarafından sokulduğu belirtilen ağır silahların hedef alındığını duyurdu.

Yemen Enformasyon Bakanlığı Müsteşarı Muhtar er-Rahbi, ABD'nin X şirketinin sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, GGK'nin Seyun Havalimanı'nı askeri kışlaya dönüştürdüğünü kaydetti.

Rahbi, GGK milisleri tarafından Hadramevt kentindeki Seyun Havalimanı'na sokulan ağır silahların bombalandığını ifade etti.

Rahbi, ağır silahları hedef alan saldırıya ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşmadı.

Riyad yönetiminden ya da Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'ndan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Yemen'in doğusundaki Hadramevt vilayetinde, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi'ne (GGK) bağlı güçlerin hava saldırılarıyla hedef alındığı bildirilmişti.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, Hadramevt bölgesini geçen ay ele geçiren GGK'ye bağlı güçler ile bölgedeki askeri üsleri geri almaya çalışan Yemen hükümet güçleri arasında çatışma çıkmıştı.

GGK, saldırıların Suudi Arabistan tarafından düzenlendiğini iddia etmişti

GGK'ye bağlı "Bağımsız Aden TV" kanalı, "Suudi Arabistan'ın Hadramevt'te GGK'nin kontrolündeki 37. Tugayı'nı hava saldırılarıyla hedef aldığını" iddia etmişti.

Kanal ayrıca, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan hava saldırısına ait olduğu öne sürülen bir video paylaşmıştı.

Yemen Enformasyon Bakan Vekili Abdulbasit el-Kaidi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hadramevt bölgesinde "Askeri Karargahları Teslim Alma Operasyonu"nun duyurulmasının ardından çatışmaların başladığını söylemişti.