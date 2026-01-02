Yemen'deki ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi güçlerine takviye birlik ve teçhizat sevkiyatı

Yemen'de, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK), ülkenin doğusundaki Hadramevt vilayetinde bulunan güçlerine takviye birlikler ve askeri teçhizat gönderdiği bildirildi.

Yemen'in resmi SABA televizyon kanalının haberine göre, meşru hükümete bağlı Vatan Kalkanı Kuvvetleri Hadramevt Komutanı ve Hadramevt Valisi Salim el-Hanbeşi, Ebyen, Şebva ve el-Beyda vilayetlerinden GGK'ye ait takviye birlikler ve teçhizatın Hadramevt'e doğru hareket halinde olduğunu duyurdu.

Hanbeşi, söz konusu gelişmelerle ilgilenilmesi için Suudi Arabistan liderliğindeki, Yemen hükümetini destekleyen Arap Koalisyonu'na başvuracaklarını ifade etti ancak ayrıntı paylaşmadı.

GGK ise konuya ilişkin henüz bir açıklama yapmadı.

BAE destekli GGK, ardı ardına gelen Yemen hükümetlerinin güney vilayetlerini siyasi ve ekonomik açıdan marjinalleştirdiğini savunarak ülkenin güneyinin ayrılmasını talep ediyor.

Yemenli yetkililer ise bu talepleri, ülkenin birliğini hedef alan girişimler olarak nitelendirerek reddediyor.

Yemen Arap Cumhuriyeti (Kuzey) ile Yemen Demokratik Halk Cumhuriyeti (Güney), 22 Mayıs 1990'da birleşerek Yemen Cumhuriyeti'ni kurmuştu.