Yemen'de GGK'nin doğuya yönelen askeri hamleleri ülkede yeni bir gerilimi tetikledi

Yemen'de haftalardır sürdürülen diplomatik girişimlerin sonuç vermemesi üzerine, meşru hükümete destek veren Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Güney Geçiş Konseyi'nin (GGK) doğudaki Hadramevt ve el-Mehra vilayetlerindeki askeri varlığına karşı askeri seçeneği masaya koydu.

Koalisyonun bu tutumu, Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi'nin, sivillerin korunması ve ordunun bölgede sükuneti sağlaması için koalisyondan askeri tedbirler alınmasını istemesinin ardından geldi.

Yemen coğrafyasının yaklaşık yarısını oluşturan El-Mehre ve Hadramevt kentlerinden GGK güçlerinin çekilmesi yönündeki yerel ve bölgesel çağrılar son günlerde yoğunlaştı.

Ülkede Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı GGK ise yaşanan bu gelişmelere ilişkin resmi bir açıklama yapmazken, sahadaki askeri hareketliliği nedeniyle krizin merkezinde yer alıyor.

Alimi'den koalisyona açık talep

Yemen devlet televizyonunda yayımlanan başkanlık açıklamasına göre, el-Alimi, 26 Aralık akşamı Arap Koalisyonu'ndan Hadramevt'te sivillerin korunması ve ordunun durumu kontrol altına almasına destek verilmesini istedi.

Bu talebin ardından kısa süre içinde açıklama yapan Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, GGK'ye bağlı unsurların Hadramevt'teki son askeri hamlelerinin koalisyonun gerilimi düşürmeye yönelik çabalarına aykırı olduğunu belirtti.

Maliki, Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'ya yaptığı açıklamada, GGK güçlerinin kontrol ettikleri bölgelerden çekilmesi ve kampların meşru hükümete bağlı "Vatan Kalkanı Güçleri"ne devredilmesi yönündeki çabaların sürdüğünü aktardı.

Açıklamada, bu süreci baltalayan her türlü askeri hareketin sivillerin korunması amacıyla doğrudan karşılık bulacağı vurgulandı.

"Ciddi ve korkutucu ihlaller" vurgusu

El-Maliki, koalisyonun bu kararının, el-Alimi'nin Hadramevt'te yaşandığını belirttiği "ciddi ve korkutucu insani ihlaller" nedeniyle alındığını ifade etti.

26 Aralık akşamı Hadramevt'te, GGK güçleri ile Hadramevt Kabileler İttifakı arasında yaşanan silahlı çatışmalarda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Yemen resmi ajansı SABA'ya konuşan ve ismi açıklanmayan bir hükümet yetkilisi, GGK'nin askeri eylemlerinin geçiş süreci referanslarını ve yetki devri ilanını açık şekilde ihlal ettiğini söyledi.

Yetkili, bu hamlelerin Suudi Arabistan ve BAE öncülüğünde yürütülen arabuluculuk girişimlerini baltaladığını belirtti.

Suudi Arabistan'dan açık geri çekilme çağrısı

Suudi Arabistan Savunma Bakanı Halid bin Selman, GGK'ye Hadramevt ve el-Mehra'dan barışçıl şekilde çekilme çağrısı yaptı.

Bin Selman, ABD merkezli sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, yaşananların Yemen'de ortak düşmanla mücadelede safları böldüğünü ve verilen bedelleri boşa çıkardığını ifade etti.

GGK'nin, Suudi Arabistan ve BAE'nin arabuluculuk çabalarına yanıt vermesi gerektiğini vurgulayan Bin Selman, kampların Yemen Silahlı Kuvvetlerine bağlı "Vatan Kalkanı Güçleri'ne" devredilmesi çağrısında bulundu.

GGK sessiz, ABD'den itidal çağrısı

Güney Geçiş Konseyi, el-Alimi'nin talebi ve Suudi Arabistan'ın açıklamalarına ilişkin herhangi bir resmi yanıt vermedi.

Ancak GGK, daha önce yaptığı bir açıklamada, Suudi Arabistan ile ortak çıkarlara açık olduğunu savunmuş, doğudaki askeri hamlelerini ise "terör tehditlerine karşı güvenlik gerekçesiyle" gerçekleştirdiğini öne sürmüştü.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Yemen'in güneydoğusundaki gelişmelerden duyduğu endişeyi dile getirerek, taraflara itidal çağrısında bulundu.

Rubio, diplomatik çabaların sürdürülmesi gerektiğini vurgularken, Suudi Arabistan ve BAE'nin arabuluculuk rolüne destek verdiklerini kaydetti.

Yemen'in doğusundaki durum

Yemen'de BAE'nin desteklediği ayrılıkçı GGK'nin, 4 Aralık'ta ülkenin doğusunda bulunan petrol zengini Hadramevt vilayetindeki en önemli bölgeler, hayati öneme sahip kentler ve petrol sahalarının kontrolünü ele geçirdiği bildirilmişti.

GGK Başkanı Ayderus ez-Zübeydi, 9 Aralık'ta geçici başkent Aden'de düzenlediği toplantıda, Güney Silahlı Kuvvetlerinin Mehra vilayetini ele geçirdiğini söylemişti.

Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ise GGK'ye Hadramevt ve El-Mehra vilayetlerinden çekilme çağrısı yapmıştı.