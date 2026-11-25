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Yemen'de meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin kontrolündeki Hudeyde Limanı'ndaki "işletme kapasitelerini hedef aldıklarını" duyurdu.

Koalisyon Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgelere yönelik hava saldırıları gerçekleştirdiklerini belirtti.

Hudeyde Limanı'ndaki işletme kapasitelerini hedef aldıklarını aktaran Maliki, Husilerin kontrolündeki Amran ve Sada kentlerinde de bazı hedefleri imha ettiklerini ifade etti.

Maliki ayrıca, Suudi Arabistan'ın doğu bölgesinde tespit edilen bir insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini kaydetti.

Bu arada Husilere bağlı haber ajansı SABA'da yer alan haberde, Suudi Arabistan'ın Hudeyde kentindeki uluslararası havalimanını hava saldırılarıyla hedef aldığı iddia edildi.

Arap Koalisyonu ve Husilerden gelen uyarılar

Sözcü Maliki, bir süre önce Hudeyde Limanı'nda bulunan sivillere güvenlikleri için limanı tahliye etme çağrısı yapmıştı.

Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Finans Merkezi'nde yer alan kulelerden birini İHA'yla hedef aldıklarına dikkati çeken Maliki, Husilerin bu saldırısına kararlılıkla karşılık vereceklerini belirtmişti.

Husiler ise kontrollerindeki Hudeyde Limanı'nın vurulması halinde Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz kıyısındaki tüm limanlarına saldıracakları tehdidinde bulunmuştu.

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar

Yemen'de İran destekli Husilerin Eylül 2014'te başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü ele geçirmesinin ardından ülkedeki kriz derinleşmişti.

Bu gelişmeler üzerine Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Mart 2015'ten itibaren uluslararası alanda tanınan Yemen hükümetine destek vermeye başlamıştı.

Nisan 2022'de yürürlüğe giren ateşkesle görece sakin bir dönemin yaşandığı ülkede, temmuz ayından bu yana yeniden tırmanan çatışmalar sahadaki kontrol haritasını değiştirdi.

Yemen'de hükümet kontrolündeki bölgelere yönelik saldırılarını artıran İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ı da balistik füze ve İHA'larla hedef alıyor.

Kaynak: AA