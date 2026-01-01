Yemen'deki Güney Geçiş Konseyi: Uluslararası Aden Havalimanı'ndaki operasyonlar askıya alındı

Yemen'deki Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi (GGK), ülkenin güneyinde yer alan Uluslararası Aden Havalimanı'nda operasyonların askıya alındığını duyurdu.

GGK'ye bağlı "Bağımsız Aden Tv" kanalı, geçici başkent Aden'de yer alan uluslararası havalimanındaki uçuşların Suudi Arabistan tarafından durdurulduğunu iddia etti.

Televizyon kanalı, Uluslararası Aden Havalimanı'ndaki iç ve dış hatlarda operasyonların askıya alındığına işaret etti.

Bu arada Yemen Ulaştırma Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'ndan kendilerine bir genelge ulaştığı belirtildi.

BAE destekli GGK'ye yakınlığıyla bilinen Bakanlığın açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

"Suudi Arabistan'ın Aden Havalimanı'ndan kalkış yapan uçakları Cidde'deki havalimanında aramaya tabi tutma yönündeki sürpriz uygulamayı kınıyoruz."

Açıklamada, Uluslararası Aden Havalimanı ile BAE'deki havalimanları arasında uçacak uçakların Cidde Havalimanı'nda aramaya tabi tutulmasının talep edildiği öne sürüldü.

Yemen hükümetinden yalanlama

Öte yandan Yemen resmi haber ajansı SABA'nın hükümet yetkilisine dayandırdığı haberinde, Uluslararası Aden Havalimanı'nı kapatma yönünde ne hükümetin ne de Arap Koalisyonu'nun hiçbir kararı olmadığı belirtildi.

Yemenli ilgili resmi makamların, gerilimin düşürülmesi ve ilan edilen olağanüstü hal bağlamında Arap Koalisyonu ile koordineli şekilde dış hatlardaki sınırlı bazı uçuşlarda düzenlemeler yapıldığına işaret edilen haberde, söz konusu düzenlemelerin de güvenlik gereklilikleri, uluslararası havacılık yasaları ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları doğrultusunda yapıldığı ifade edildi.

Haberde, Aden Havalimanı'nı kapatma sorumluluğunun ise GGK'ye yakınlığıyla bilinen Ulaştırma Bakanlığında olduğuna dikkat çekildi.

Yemen'de yaşanan son gelişmeler

Yemen'de BAE destekli ayrılıkçı GGK, 3 Aralık'ta Suudi Arabistan ve Umman sınırlarına uzanan doğu illerini askeri hamlelerle ele geçirdi.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, 30 Aralık sabahı, Hadramevt'te, GGK'nin kontrolünde bulunan Mukalla Limanı'nda bazı silah ve savaş araçlarının hedef alındığını açıklamıştı.

Arap Koalisyonu, savaş araçları taşıyan iki geminin Arap Koalisyonu Komutanlığı'nın onayı alınmadan BAE'deki Fucayra Limanı'ndan Mukalla Limanı'na geldiğine dikkati çekmişti.

Yemen hükümeti de 30 Aralık'ta Arap Koalisyonu bünyesinde ülkede askeri güç bulunduran BAE ile ortak savunma anlaşmasını iptal ettiğini duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı ise Yemen'in talebi doğrultusunda BAE'ye, Yemen topraklarında bulunan askerlerini 24 saat içinde çekme ve ülkedeki hiçbir tarafa askeri ya da mali destek vermeme çağrısı yapmıştı.

Riyad yönetimi, BAE'nin, Hadramevt ve Mehra vilayetlerinde, Suudi Arabistan'ın güney sınırlarına yakın bölgelerde askeri operasyonlar için GGK'yi sevk ettiğine işaret ederek söz konusu eylemleri "ülkenin ulusal güvenliğine tehdit" olarak değerlendirmişti.

BAE de Suudi Arabistan ile yaşanan gerilimin ardından Yemen'de görev yapan "terörle mücadele" ekiplerini kendi isteğiyle feshettiğini duyurmuştu.