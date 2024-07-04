Üye Girişi
Haberler

ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husiler'i vurdu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD ve İngiltere, Yemen'deki İran destekli Husiler'i vurdu. İki ülkenin ortak düzenlediği hava saldırısında, Yemen'in batısındaki El-Hudeyde kenti hedef alındı.

Yemen'deki İran destekli Husiler, ABD ile İngiltere'nin, ülkenin batısındaki El-Hudeyde kentine 3 saldırı düzenlediğini duyurdu.

Husilere bağlı "El-Mesira" televizyonunda yayınlanan haberde, ABD ile İngiltere'nin, Hudeyde'nin El-Lihye ilçesine 2 hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

ABD ve İngiltere'nin, Hudeyde'nin Beyt el-Fakih ilçesine bağlı El-Cah bölgesine de bir hava saldırısı düzenlediği aktarıldı. Haberde, söz konusu saldırılar ve sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

KIZILDENİZ'DEKİ SON DURUM

Yemen'de İran'ın desteklediği Husiler, İsrail'in Gazze'deki saldırılarına tepki gerekçesiyle 31 Ekim 2023'ten bu yana Yemen açıklarında İsrailli şirketlere bağlı olduğunu belirttikleri ticari gemilere el koyuyor, bazılarına da insansız hava araçları ve füzelerle saldırıyor. Husilerin eylemleri nedeniyle çok sayıda gemicilik şirketi, Kızıldeniz'deki seferlerini durdurma kararı aldı.

ABD, küresel deniz ticareti güvenliğinin tehlikeye girdiği gerekçesiyle 18 Aralık 2023'te bir grup ülkenin katılımıyla Husi güçlerine karşı "Refah Muhafızı Operasyonu" adında çok uluslu "deniz görev gücü" oluşturulduğunu açıkladı. ABD ve İngiltere'nin Yemen'de kontrollerinde bulunan bölgelere saldırısı üzerine Husiler, bu ülkelerin tüm gemilerini hedef alacağını duyurdu.

Kaynak: AA / Güncel

Amerika Birleşik Devletleri Yemen İran Orta Doğu Güvenlik Uluslararası İlişkiler Dünya Güncel Haberler

Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

Almanlar iyice çirkinleşti! Merih'i şikayet ettikleri yetmedi, skandal bir iddiada da bulundular

 Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler

Üzerlerine yıldırım düşen çocukları kurtarmak için toprağa gömdüler

 Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız

Bakanlığı harekete geçiren paylaşım: Sultanbeyli'de ayaklanma çıkarmaya başlayacağız

Bakmadan Geçme

5 Temmuz İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! 5 Temmuz Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 5 Temmuz AFAD ve Kandilli deprem listesi! 5 Temmuz Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 5 Temmuz 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı mı? On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 5 Temmuz 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 5 Temmuz Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 5 Temmuz Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da planlı elektrik kesintileri! MasterChef düğün çorbası! En güzel düğün çorbası tarifi! Düğün çorbası tarifi nasıl yapılır? Düğün çorbası için malzemeler! MasterChef Cansel kimdir? 2024 Masterchef Cansel Yeşildağ kaç yaşında, nereli? Dünya Güzellerim Tatilde nerede çekiliyor? Cebrail Acar kimdir? Kahraman şehit Uzman Çavuş Cebrail Acar memleketi neresi, kaç yaşındaydı? Merih Hollanda maçında yok mu? Mehmet Büyükekşi aday mı? TFF Başkanlık seçiminde Mehmet Büyükekşi aday olacak mı? MasterChef Serap kimdir? 2024 Masterchef Serap Baytak kaç yaşında, nereli? Merih Demiral 2 maç ceza mı aldı? Merih'in cezası belli oldu mu? TFF'den açıklama geldi Hollanda Türkiye tek maç mı, rövanş var mı?
'Bozkurt' soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması

"Bozkurt" soruşturması fitili ateşledi! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Berlin çıkarması
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title