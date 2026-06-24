Haberler

73 yaşındaki kadını, kendisini yeğeni olarak tanıtıp dolandıran şüpheli ile arkadaşı, İstanbul'da yakalandı

73 yaşındaki kadını, kendisini yeğeni olarak tanıtıp dolandıran şüpheli ile arkadaşı, İstanbul'da yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da ev telefonundan arayıp kendilerini yeğen olarak tanıtan iki şüpheli, 73 yaşındaki kadının ziynet eşyalarını alarak dolandırdı. İstanbul'da yakalanan zanlılar tutuklandı.

BURSA'da, ev telefonundan aradıkları 73 yaşındaki kadını, kendilerini 'yeğeni' olarak tanıtıp, ziynet eşyalarını alarak dolandıran erkek şüpheliler M.S.P. (42) ile M.P. (36), İstanbul'da operasyonla yakalanıp, tutuklandı.

Olay, 14 Mayıs'ta Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Ev telefonundan aranan 73 yaşındaki kadına, kendisini yeğeni olarak tanıtan şüpheli, acil paraya ihtiyacı bulunduğunu söyleyerek, eve göndereceği arkadaşına ziynet eşyalarını teslim etmesini istedi. Bir süre sonra evine gelen şüpheliye 1 Adana burgusu bilezik ile 1 beşibirlik zinciri teslim eden kadın, altınları arkadaşına teslim ettiğini söylemek için yeğenini aradığında dolandırıldığını anladı. Kadının şikayeti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, evin çevresi ile şüphelilerin kaçış güzergahlarındaki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

TUTUKLANDILAR

Kimlikleri tespit edilen M.S.P. ve M.P.'nin İstanbul'a kaçtıkları belirlendi. İstanbul'da saklandıkları eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 2 şüpheli, Bursa'ya getirildi. Dolandırdıkları kadını telefonla arayan M.P. ile evine gidip ziynet eşyalarını teslim alan M.S.P. isimli şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede, 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Alper Yeğin'in Erdoğan Bayraktar'ı ziyareti büyük tartışma yarattı

O da mı AK Parti'ye geçiyor? Sürpriz ziyarete manidar soru

Ne Suriyeliler ne de Afganlar! İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları

İşte Türkiye'ye en fazla göç eden ülke vatandaşları
İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında evlerinin tapuları başkasına devredilmişti

İstanbul'da akılalmaz olay! Sabah uyandıklarında hepsi evsiz kalmıştı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fethiye'deki komşu cinayetinde zanlının ifadesi ortaya çıktı: Keşke ben ölseydim

Kapı sesi için komşusunu katleden caniden skandal ifade
Ne diyeceği merak konusuydu! Aykut Kocaman'dan Fenerbahçe için ilk açıklama geldi

Fenerbahçe için ilk açıklama geldi: 16 Haziran gecesi...
AK Parti'den kritik açıklama! 'Terörsüz Türkiye' için yeni yasal çerçeve geliyor

Gözler Meclis'te! Terörsüz Türkiye hedefi için yasal çerçeve geliyor
Ankara'daki operasyondan yeni detay! Özel harekata ateş açıldı, teröristler etkisiz hale getirildi

Özel harekata ateş açıldı, karı-koca etkisiz hale getirildi
Canlı yayında büyük arbede! Polisin silahını kapıp kurşun yağdırdı

Milyonların gözü önünde yaşandı! Canlı yayın bir anda kabusa döndü
Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! 'İntiharkolik' yine sahnede

Türkiye'yi gezip çatılara çıkıyor! "İntiharkolik" yine sahnede
Altın fiyatlarında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi

Altında deprem! Uzmanlar korkutan senaryo için fiyat verdi