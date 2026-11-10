YEE kursunu bitiren 9 Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığı personeline sertifika verildi

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Üsküp Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığı personeline yönelik Türkçe kurslarına katılan kursiyerlere sertifikaları verildi.

YEE tarafından yapılan yazılı açıklamada, başkent Üsküp'te düzenlenen Türkçe kurslarına katılan Kuzey Makedonya Savunma Bakanlığının 9 personelinin, kurslarını başarıyla tamamladığı ifade edildi.

Açıklamada, Bakanlık binasında düzenlenen sertifika dağıtım törenine Kuzey Makedonya Cumhuriyeti Ordusu Genelkurmay Başkanlığı Ordular Arası İşbirliği Daire Başkanı Albay Mentor Saiti, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Albay Kemal Cihan Varol ve YEE Türkçe Öğretimi Daire Başkanı Nursel Tan Elmas'ın katıldığı belirtildi.

Üsküp YEE'de, 2010'dan itibaren 5 binden fazla Kuzey Makedonya vatandaşına Türkçe öğretildiğine yer verilen açıklamada, "Türkçe öğretimi faaliyetlerimizi Kuzey Makedonya'nın resmi kurumlarıyla işbirlikleri içerisinde sürdürüyoruz. Türkçenin farklı alanlarda ve kurumlarda öğrenilmesine katkı sunmaya, Türkiye ile Kuzey Makedonya arasındaki dostluk ve kültürel bağları güçlendirmeye devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: AA