YEE Başkanı Argun, Şanlıurfa'daki TEKNOFEST Güneydoğu'da stantları gezdi

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Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Başkanı Prof. Dr. Selim Argun, Şanlıurfa'da düzenlenen TEKNOFEST Güneydoğu'yu ziyaret ederek etkinlik alanındaki stantları gezdi.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile T3 Vakfı yürütücülüğündeki Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST), Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Etkinlik alanını gezen Argun, savunma sanayisi ürünleri, İHA ve SİHA'lar ile farklı teknoloji projelerinin yer aldığı stantları ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Festival alanındaki yoğunluğa dikkati çeken Argun, farklı yaş gruplarından çok sayıda vatandaşın TEKNOFEST'e ilgi gösterdiğini belirtti.

TEKNOFEST'e hayran kaldığını ifade eden Argun, "Benim en çok dikkatimi çeken, genciyle, ihtiyarıyla, erkeğiyle, kadınıyla, kundaktaki bebekleriyle ailelerimizin sadece Şanlıurfa'dan değil, civar illerden, hatta civar ülkelerden buraya çok büyük bir teveccüh göstermesi oldu." dedi.

Argun, festival alanında Kültür ve Turizm Bakanlığının standında yer alan YEE bölümünü de ziyaret etti.

Kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Argun, YEE'nin 2009 yılında Türk dilini, kültürünü, edebiyatını, gastronomisini ve müziğini yurt dışında tanıtmak amacıyla kurulduğunu, enstitünün faaliyetlerinin büyük bölümünün yurt dışında yürütüldüğünü söyledi.

Argun, TEKNOFEST'teki stant aracılığıyla enstitünün çalışmalarını tanıtma fırsatı bulduklarını ifade etti.

Kaynak: AA