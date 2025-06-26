Yedikule Hisarı'nda Yaz Boyu Kültür Sanat Etkinlikleri

Fatih Belediyesi tarafından tarihi Yedikule Hisarı'nda yaz boyunca birçok kültür sanat etkinliği düzenlenecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her cumartesi saat 20.00'de hisarda açık hava sineması gösterimleri gerçekleştirilecek.

Açık hava sinemasının 28 Haziran'daki ilk gösteriminde, Filistinli gençlerin hikayesini konu alan "Gidecek Yer Yok" belgeseli izleyicilerle buluşacak.

Ayrıca her cuma saat 20.00'de "Akustik Akşamlar" adıyla konserler düzenlenecek. Program kapsamında her hafta farklı sanatçılar ve müzik grupları sahne alacak.

Kasıma kadar devam edecek etkinlikler, halka açık ve ücretsiz olacak.

Etkinliklere katılmak isteyenler, "www.fatih.bel.tr" adresinden kayıt yaptırabilecek.