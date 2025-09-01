Yedigöller Milli Parkı'nda Yaban Hayatı Fotokapanla Belgelendi

Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı'nda, orman denizi olarak bilinen alanda ayılar ve geyikler fotokapanla görüntülendi. Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.

Bolu'daki Yedigöller Milli Parkı'nda ayılar ve geyikler, fotokapan tarafından görüntülendi.

"Orman denizi" olarak bilinen ve geyik, karaca, ayı, kurt, tilki gibi birçok yabani hayvana ev sahipliği yapan milli parkta, Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince kurulan fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi.

Yeşilin her tonunun hakim olduğu ormanlık alanda geyiklerin otlanması ve ayıların gezinmesi fotokapanla kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Emin Gürbüz - Güncel
