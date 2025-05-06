Özel'den 'saldırı' açıklaması: Emniyet müdür yardımcısı hakkında soruşturma açsınlar

Özel saldırı sonrası bir ismi işaret etti: Derhal soruşturma açsınlar
Sudan'da arka arkaya patlamalar! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde

Ülke cehennemi yaşıyor! İsyancılar saldırdı, şehir alevler içinde
Zincir marketlerde de satılıyor! Bakanlık, 10 bal markasını ifşa etti

Bakanlık tek tek ifşa etti! Bu 10 bal markasını evinize sokmayın
Osman Gökçek: Mansur Yavaş'la ilgili büyük bir yolsuzluk dosyası açıklayacağım

Gökçek'ten bomba Yavaş iddiası: Açıkladığımda inanamayacaksınız

YDS Sınavı Temmuz'da Ekleniyor

YDS Sınavı Temmuz'da Ekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kamu Denetçiliği Kurumu'nun girişimiyle ÖSYM, Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) 5 Temmuz'da bir kez daha yapılmasına karar verdi.

Kamu Denetçiliği Kurumunun (KDK) girişimi üzerine, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ), İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı'nın (YDS) bir kez de temmuzda yapılmasına karar verdi.

Ösym, sınav takvimine YDS/İngilizce'nin 5 Temmuz'da yapılmasını ekledi.

KDK'nin "dostane çözüm" kararında yer alan bilgilere göre, ÖSYM tarafından, İngilizce e-YDS'nin 2025 yılında 3 Mayıs ile 23 Ağustos'ta yapılması kararlaştırılarak, sınav takviminin kamuoyuna ilan edildiği hatırlatıldı.

Söz konusu sınavlara girecek bir kişi, iki sınav arasında yaklaşık 4 ay süre bulunduğunu, bu sürenin sınava hazırlananlar için uzun olmasının mağduriyet doğurabileceğini, kamu personeli olup sınava gireceklerin yaz döneminde tayin nedeniyle yer değiştirme ihtimalinin bulunduğunu belirterek, KDK'ye başvurdu.

Başvuruda, haziranda yapılması planlanan e-YDS'ye İngilizce dilinin de eklenmesi ya da başka bir güne sınav planlanması yapılması talep edildi.

Başvuruyu alan KDK, talebin karşılanması adına ÖSYM ile temasa geçti.

ÖSYM, talebi olumlu karşılayarak, 5 Temmuz'da sadece İngilizce dilinde YDS yapılması yönünde karar aldı. Sınav, ÖSYM'nin bu yılki sınav takvimine eklendi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Villasına çöküp TikTok'ta paylaştılar: Sezon açıldı, akıyor bugün maşallah

Servetine çöküp bir de paylaştılar: Akıyor bugün maşallah
Yalıda olay var! Sevim Emre komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti

Yalıda olay var! Komşusuyla kavga etti, araya girenleri de itti
Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor

Dünyaca ünlü ayakkabı markası satılıyor
Galatasaray'da bir devrin sonu! Yıldız futbolcu eşyalarını gemiyle ülkesine yolladı

Galatasaray'da ayrılık! Takımın yıldızı eşyalarını gemiyle yolladı
Üsküdar Belediyesi'nde AK Partili meclis üyesi partisinden istifa etti

Kimse beklemiyordu! Meclis'te kürsüye gelip AK Parti'den istifa etti
Manchester United, Victor Osimhen'le ilgili harekete geçti

Osimhen hakkında bomba gelişme! Görüşme gerçekleşti, imzayı atabilir
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.