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Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki kız çocuğu öldü

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Sakarya'da yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki Zühre Deniz Akdağ hayatını kaybetti. Alkollü olduğu iddia edilen sürücü gözaltına alındı.

Adapazarı ilçesi Adnan Menderes Caddesi'nde meydana gelen kazada yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zühre Deniz Akdağ'a hafif ticari araç çarptı. Sürücü kaçarken, çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesi sonrası Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne (SEAH) kaldırılan Zühre Deniz Akdağ, kurtarılamadı. 6'ncı sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Akdağ'ın cenazesi aynı hastanenin morguna kaldırıldı. Kaza ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki kız çocuğu öldü

ARACIN SÜRÜCÜSÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri, Zühre Deniz Akdağ'a çarpan hafif ticari aracın plakasının 54 HK 322 ve sürücüsünün de Tuğrul D. olduğunu tespit etti. Polis tarafından yakalanan Tuğrul D.'nin iddiaya göre alkollü olduğu, kazadan önce aynı caddede park halindeki bir otomobile de çarpıp kaçmaya çalıştığı öğrenildi.

Yaya geçidinde hafif ticari aracın çarptığı 11 yaşındaki kız çocuğu öldü
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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