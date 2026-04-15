Kahramanmaraş'ta Ortaokulda Silahlı Saldırı... Yavuz Ağıralioğlu: "Bu Artık Görmezden Gelinecek Bir Mesele Değil, Kırmızı Alarmdır"

Güncelleme:
Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarına dair endişelerini dile getirerek, okulların çocuklar için güvenli alanlar olması gerektiğini vurguladı. Ağıralioğlu, bu olayların büyük bir ihmali temsil ettiğini ve bu sorunun artık görmezden gelinemeyeceğini belirtti.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin, "Okul, evladımızın emanet edildiği en güvenli yer olmak zorundadır. Çocuklarımızın korkuyla değil umutla büyüdüğü, ailelerin evladını okula gönderirken endişe duymadığı bir Türkiye için herkes sorumludur, herkes vazifelidir. Bu artık görmezden gelinecek bir mesele değil, kırmızı alarmdır" dedi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullarda düzenlenen silahlı saldırılara ilişkin, sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Dün Şanlıurfa'da... Bugün Kahramanmaraş'ta… Okullardan silah sesleri yükseliyorsa, çocuklarımız yaralanıyorsa, artık konuştuğumuz şey münferit hadiseler değil, memleketin evlatlarını tehdit eden büyük bir ihmaldir. Okul, evladımızın emanet edildiği en güvenli yer olmak zorundadır. Çocuklarımızın korkuyla değil umutla büyüdüğü, ailelerin evladını okula gönderirken endişe duymadığı bir Türkiye için herkes sorumludur, herkes vazifelidir. Bu artık görmezden gelinecek bir mesele değil, kırmızı alarmdır."

Kaynak: ANKA
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Osimhen'den büyük fedakarlık

Tek hareketiyle gönülleri fethetti
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
ABD'li gazeteciden olay sözler: Cinsel işkence İsrail’de bir devlet politikasıdır

Canlı yayında olay sözler: Erkekler köpeklerin tecavüzüne uğruyor
Osimhen'den büyük fedakarlık

Tek hareketiyle gönülleri fethetti
Polis, mağazadan kaçırdığı çocuğu bıçaklayan kadını vurarak öldürdü

Polis önce uyardı, sonra öldürdü
Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu

Seçim ne zaman yapılacak? Erdoğan'ın yanıtı hayli net oldu