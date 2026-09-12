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Yavuz Ağıralioğlu’ndan 12 Eylül mesajı: Millet iradesini korumak ortak sorumluluğumuzdur

Yavuz Ağıralioğlu’ndan 12 Eylül mesajı: Millet iradesini korumak ortak sorumluluğumuzdur
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Darbeler hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, milletin seçme ve seçilme hakkına, hukuka ve demokrasiye yönelmiş birer müdahaledir. Millet iradesini korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Darbeler hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, milletin seçme ve seçilme hakkına, hukuka ve demokrasiye yönelmiş birer müdahaledir. Millet iradesini korumak hepimizin ortak sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, 12 Eylül 1980 Askeri Darbesi'nin 46'ncı yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Ağıralioğlu, 12 Eylül'ün Türkiye'nin demokrasi ve hukuk düzeninde ağır yaralar açtığını belirterek, şunları kaydetti:

"12 Eylül Askeri Darbesi, millet iradesinin namluların gölgesinde kaldığı, demokrasimizin ve hukuk düzenimizin ağır yaralar aldığı karanlık bir tarihtir.

Darbeler hangi gerekçeyle yapılırsa yapılsın, milletin seçme ve seçilme hakkına, hukuka ve demokrasiye yönelmiş birer müdahaledir. 12 Eylül'ün bıraktığı acıları, mağduriyetleri ve milletimizin hafızasında açtığı yaraları asla unutmadan güçlü bir demokrasiyi, hukukun üstünlüğünü ve en önemlisi millet iradesini korumak hepimizin ortak sorumluluğudur."

Kaynak: ANKA
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