Haberler

3 bin TL'lik siparişten esnafa sadece 82 TL kaldı

3 bin TL'lik siparişten esnafa sadece 82 TL kaldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Online sipariş üzerinden 3 bin TL'lik tatlı satışı yapan bir esnafın eline geçen para görenleri şaşkına çevirdi. Komisyon ve çeşitli kesintiler sonrası hesabına yalnızca 82,45 TL yatırıldığını söyleyen esnaf, “Bana yatan para 82,45 TL! Bu şaka mı?” diyerek duruma tepki gösterdi.

Bir esnaf, online yemek sipariş platformu üzerinden aldığı 3 bin TL'lik tatlı siparişinin ardından hesabına geçen tutarı görünce isyan etti. Komisyon ve diğer kesintilerin ardından kendisine yalnızca 82,45 TL kaldığını belirten esnaf, yaşadığı duruma tepki gösterdi.

“BANA YATAN PARA 82,45 TL”

Siparişin toplam tutarının 3 bin TL olduğunu belirten esnaf, kesintiler sonrasında hesabına geçen miktarı göstererek, “Bana yatan para 82,45 TL! Bu şaka mı?” ifadelerini kullandı.

Esnafın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, özellikle yüksek komisyon ve kesintiler yeniden tartışma konusu oldu.

“3 BİN LİRALIK SİPARİŞTEN GERİYE BU KALDI”

Paylaşımda siparişin toplam bedeli ile kesintiler sonrası esnafa aktarılan tutar arasındaki büyük fark dikkat çekti. Esnaf, ürünlerin hazırlanması, paketlenmesi ve işletme giderlerinin yanı sıra platform kesintilerinin de kazancı ciddi şekilde düşürdüğünü savundu.

Söz konusu paylaşım, “Esnaf 3 bin TL'lik satıştan nasıl 82,45 TL alır?” tartışmasını beraberinde getirirken, sosyal medya kullanıcıları da uygulanan komisyon oranlarına tepki gösterdi.

Elif Yeşil
Elif Yeşil
Haberler.com
İşte detaylar! Öcalan için yapılan villada yok yok

Öcalan için yapılan villada yok yok
Fenerbahçe'den yeni bir açıklama daha: İsmail Kartal görevinin başındadır

Büyük ters köşe! Fenerbahçe'den İsmail Kartal için bir açıklama daha
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İmamoğlu artık siyasi yasaklı! Karar sonrası çıldırdı, salondan zorla çıkardılar

O artık siyasi yasaklı! Karara sinirlendi, salondan zorla çıkardılar
Beşiktaş'tan açıklama: Yeni transferin sözleşmesi donduruldu

Yeni transferin sözleşmesi donduruldu
Takım arkadaşına ısrarla ''Barajdan çık'' talimatı veren Ronaldo, hayatının şokunu yaşadı

Arkadaşına ısrarla ''Barajdan çık'' dedi, hayatının şokunu yaşadı
Beşiktaş'tan farkla kazanılan maç sonrası hakem tepkisi

Beşiktaş'tan büyük farkla kazanılan maç sonrası olay hakem tepkisi
Beşiktaş-Erzurumspor FK maçına damga vuran görüntü

Geceye damga vuran görüntü
Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu

Tuvalete gitmenin bedeli 89 bin lira oldu
Gelin arabasına asılan yazıya bakın! Kayınpeder görüp damadı hastanelik etti

Kayınpederi çıldırtan yazı! Damadı hastanelik etti