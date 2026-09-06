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Ağıralioğlu Kocaeli'de iş dünyasıyla buluştu

Ağıralioğlu Kocaeli'de iş dünyasıyla buluştu
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli'de Atılımcı İş Adamları Derneği'nin düzenlediği kahvaltı programında iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. İş insanlarının beklentilerini dinleyen Ağıralioğlu, Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

(KOCAELİ) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Kocaeli'de iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek iş insanlarının beklentileri ile Türkiye gündemini değerlendirdi.

Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Atılımcı İş Adamları Derneği tarafından düzenlenen kahvaltı programında Kocaeli'de iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

Ağıralioğlu, üreten ve istihdam sağlayan iş insanlarının beklentilerini dinleyerek Türkiye'nin gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: ANKA
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