Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep'teki trafik kazası için başsağlığı mesajı yayımladı

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(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Ağıralioğlu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından "Gaziantep'te yaşanan bu üzücü kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralananlara da acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA