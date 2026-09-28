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Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep'teki trafik kazası için başsağlığı mesajı yayımladı

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Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep'teki trafik kazası için başsağlığı mesajı yayımladı
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Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasına ilişkin başsağlığı mesajı yayımladı. Ağıralioğlu, sosyal medya hesabından hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifa diledi.

(ANKARA) - Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diledi.

Ağıralioğlu, Gaziantep'te meydana gelen trafik kazasına ilişkin sosyal medya hesabından "Gaziantep'te yaşanan bu üzücü kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı; yaralananlara da acil şifalar diliyorum" mesajını paylaştı.

Kaynak: ANKA
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