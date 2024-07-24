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Yavru leylekler uçmaya hazırlanıyor

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Van'ın Özalp ilçesinde elektrik direği üzerindeki yuvalarda yaşayan yavru leylekler, kanat çırparak göç öncesi uçmayı hazırlanıyor. Afrika'dan, haftalar süren göç sonrası, mayıs ayından itibaren, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde, belirli alanlardaki yuvalarında konaklamaya başlayan leylekler, bu bölgelerde dünyaya getirdikleri yavrularını, ağustos ayından itibaren başlayacakları, büyük ve zorlu dönüş yolculuğuna hazırlıyor. Van'ın Özalp ilçesine bağlı Dönerdere Mahallesi'nde ilkbaharda gelerek yuvalarında kuluçkaya yatan leyleklerin, bir süre önce yumurtadan çıkan yavruları, büyüyerek kanat çırpmaya başladı. Yöreye renk katan yavru leylekler, havaların soğumasıyla sıcak diyarlara ulaşmak için çıkacakları uzun göç yolculuğuna, uçma denemeleriyle hazırlık yapıyor. 1978 yılında göletin hizmete girmesinden sonra leylekler mahallemize gelme başladığını söyleyen mahalle sakinler İsmail Genel, 'Daha önce Sağmalı, Haciali ve Mollahasan mahallelerin dere yataklarında yuvaları vardı. Gittiğim her yere bakıyorum eskisi gibi leylekler orada yok. Ama bizim burası devam ediyor. Geç geldikleri zaman dahi canımız sıkılır. Şuana yavrular uçma provası yapıyor. Yuvalarında hopluyorlar, sıçrıyorlar bunlar onların uçmaya hazırlandıklarının emaresidir. Yavrular Ağustos'un ortalarından buradan ayrılırlar. Yavrular uçtuktan sonra da anne ve baba bir hatta 2 ay daha burada kalıyor' dedi.

Yavru leylekler uçmaya hazırlanıyor

VAN - Van'ın Özalp ilçesinde elektrik direği üzerindeki yuvalarda yaşayan yavru leylekler, kanat çırparak göç öncesi uçmayı hazırlanıyor.

Afrika'dan, haftalar süren göç sonrası, mayıs ayından itibaren, Güneydoğu ve Doğu Anadolu Bölgesi'nde, belirli alanlardaki yuvalarında konaklamaya başlayan leylekler, bu bölgelerde dünyaya getirdikleri yavrularını, ağustos ayından itibaren başlayacakları, büyük ve zorlu dönüş yolculuğuna hazırlıyor. Van'ın Özalp ilçesine bağlı Dönerdere Mahallesi'nde ilkbaharda gelerek yuvalarında kuluçkaya yatan leyleklerin, bir süre önce yumurtadan çıkan yavruları, büyüyerek kanat çırpmaya başladı. Yöreye renk katan yavru leylekler, havaların soğumasıyla sıcak diyarlara ulaşmak için çıkacakları uzun göç yolculuğuna, uçma denemeleriyle hazırlık yapıyor.

1978 yılında göletin hizmete girmesinden sonra leylekler mahallemize gelme başladığını söyleyen mahalle sakinler İsmail Genel, "Daha önce Sağmalı, Haciali ve Mollahasan mahallelerin dere yataklarında yuvaları vardı. Gittiğim her yere bakıyorum eskisi gibi leylekler orada yok. Ama bizim burası devam ediyor. Geç geldikleri zaman dahi canımız sıkılır. Şuana yavrular uçma provası yapıyor. Yuvalarında hopluyorlar, sıçrıyorlar bunlar onların uçmaya hazırlandıklarının emaresidir. Yavrular Ağustos'un ortalarından buradan ayrılırlar. Yavrular uçtuktan sonra da anne ve baba bir hatta 2 ay daha burada kalıyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Doğu Anadolu Bölgesi Sağmalı Afrika Özalp Baba Van Yaşam Güncel Haberler

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