Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yağan kuvvetli yağmura rağmen dere yatağına yapılan bentler sel oluşumunun önüne geçti. Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin'in girişimleri ile Devlet Su İşleri tarafından Karadere yatağına su toplama bentleri inşa edildi. Haziran ayında yağan kuvvetli yağmura rağmen su taşkınlarının yaşanmadığı bölgede vatandaşlar rahat nefes aldı.

Yatırımlar meyvesini verdi: İnşa edilen bentler ilçeyi selden kurtardı

KIRIKKALE - Kırıkkale'nin Bahşılı ilçesinde yağan kuvvetli yağmura rağmen dere yatağına yapılan bentler sel oluşumunun önüne geçti.

Kırıkkale'nin Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin'in girişimleri ile Devlet Su İşleri tarafından Karadere yatağına su toplama bentleri inşa edildi. 2015 yılında yaşanan büyük sel afetinde birçok ev ve iş yerlerinin zarar gördüğü, araçların sular altında kaldığı ilçede, dere yatağına yapılan bentler sel oluşumunun önüne geçti. Haziran ayında yağan kuvvetli yağmura rağmen su taşkınlarının yaşanmadığı bölgede vatandaşlar rahat nefes aldı.

Bahşılı Belediye Başkanı Recep Zafer Tekin, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 kilometrelik dere yatağına 3 aşamalı su toplama bentlerinin yapıldığını söyledi.

2015 yılında çok büyük bir sel felaketi olduğunu ifade eden Tekin, "Bazı arabalar selden dolayı kaybolmuştu. Biz de belediye başkanlığına seçildikten sonra Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı ile yaklaşık 2 yıldır ısrarlı görüşmelerimiz sonucunda Devlet Su İşleri'ne ödeneğini çıkarttırarak bu bendi yaptırdık" dedi.

"Sel dere yatağından çıkarak ilçeye yayılıyordu"

3 köye ait derelerin birleşimiyle yağan yağmurlarla daha önceki yıllarda büyük sel olaylarının yaşandığını anlatan Tekin, "3 aşamalı bent var. 22 kilometrelik bir dere geliyor. Bu 3 tane köye ait derelerin birleşmesiyle büyük bir sel oluşuyor. Bu ilçemizin merkezinde olan mahallelere tamamen su kaplıyordu. Birkaç günde ilçemizde metrekare başına 30 litre yağmur suyu düştü. Elhamdülillah kısa sürede bunu tamamlamamız nedeniyle sel taşkınını ilçemizde yaşamadık. Can ve mal kaybı olmadı. Bu bentler olmamış olsaydı gelen ağaç parçaları köprülerle hemzeminlerin altını tıkıyordu. Sel dere yatağından çıkarak ilçeye yayılıyordu" diye konuştu.

"Yapılan bentler seli engelliyor"

İlçede ikamet eden Seyit Öktem, "Karadere de bentler olmasaydı bu yağmur Bahşılı ilçesini götürürdü. Daha önceleri sel buralara iniyordu. Yapılan bentler engelliyor. Ama bent yapılmasaydı sel olurdu. Başkanımızın hizmetinden memnunuz" ifadesini kullandı

Ahmet Bişkin ise, dere yatağına yapılan bentler sayesinde su taşkınlarının yaşanmadığını belirtti.