Yatılı Hafızlık Kur'an Kursu Külliye Projesi Tanıtıldı

19 Mayıs ilçesinde Yatılı Hafızlık Erkek Kur'an Kursu Külliye binası projesinin tanıtım toplantısı yapıldı.

İlçe Müftülüğü ile Kur'an Kursu Yapma ve Yaşatma Derneği tarafından İstiklal Mahallesi'nde yaptırılacak külliye binası için Samsun Üniversitesi Ballıca Kampüsü'nde bulunan butik otelde toplantı gerçekleştirildi.

İlçe Müftüsü Hüseyin Gargı projenin sunumunu yaptı. Mimarlık Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Halil İbrahim Düzenli, katılımcılara çizilen projenin detaylarıyla ilgili bilgi verdi.

Kaymakam İbrahim Civelek, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

19 Mayıs Belediye Başkanı Osman Topaloğlu, "Samsun Üniversitemize bu örnek çalışma için teşekkür ediyorum. Çizimleri inceledik ve her yönüyle kullanışlı bir yapı olacağı konusunda hemfikir olduk. Çalışmada emeği geçen başta Sayın Rektörümüz olmak üzere hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah inşaatın başlayıp tamamlanmasıyla çocuklarımız en kaliteli eğitimi alarak ülkemize ve milletimize hizmet edecekler. Şimdiden hayırlı olsun." dedi.

Rektör Prof. Dr. Mahmut Aydın da "19 Mayıs ilçemiz son yıllarda özellikle eğitim alanında önemli gelişmeler göstermektedir. Kampüs girişine çok güzel bir proje yapıldı. Emeği geçen başta fakülte hocalarımız olmak üzere İlçe Müftülüğüne ve Derneğe teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Toplantıya, 19 Mayıs ilçe protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, Kur'an Kursu Yapma ve Yaşatma Derneği üyeleri de katıldı.