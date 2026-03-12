Muğla'da evli çiftin öldüğü yangına ilişkin gözaltı sayısı 6'ya çıktı

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, Nazire Kasap (76) ve eşi Asım Kasap'ın (87) hayatını kaybettiği yangına ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 6'ya çıktı. Çiftin oğlu, gelini ve torununun da bulduğu şüphelilerin evdeki altınları aldıktan sonra benzin dökerek yangını çıkardıkları belirlendi.

Turgut Mahallesi'nde Nazire-Asım Kasap çiftine ait müstakil evde, 5 Mart'ta saat 01.00 sırlarında yangın çıktı. Komşularının, ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, içerde mahsur kalan Kasap çiftini kurtarmak için çalışma başlattı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri Nazire Kasap'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Yaralı olduğu belirlenen eşi Asım Kasap ise ambulansla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Kasap da kurtarılamadı. Kasap çifti yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. Ekipler, yangının, Kasap çiftinin torunu B.K. ile eşi K.K. tarafından çıkarıldığını belirledi. Haklarında gözaltı kararı verilen çift, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak üzereyken yakalandı. İki şüphelinin ifadelerinden yola çıkılarak çiftin oğlu Ü.K. eşi S.K. ve Emre G. de JASAT ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Jandarma ekipleri, K.K. ve B.K. çiftinin çaldıkları altınları Ankara'da buluşup, birlikte kuyumcuda bozdurdukları iddia edilen arkadaşları Uğur K.'yi de yakaladı. Gözaltına alınan 6 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı