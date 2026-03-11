Haberler

Babaanne ve dedenin öldüğü yangın soruşturmasında torun ve eşi gözaltında

Babaanne ve dedenin öldüğü yangın soruşturmasında torun ve eşi gözaltında
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Yatağan ilçesinde, Kasap çiftinin hayatını kaybettiği yangınla ilgili torunları Busenaz K. ve eşi Kürşat K. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Yangının çıkış nedeni üzerine başlatılan soruşturma devam ediyor.

MUĞLA'nın Yatağan ilçesinde, Nazire Kasap (76) ve eşi Asım Kasap'ın (87) hayatını kaybettiği yangınla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çiftin torunu Busenaz K. (25) ve eşi Kürşat K, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak üzereyken gözaltına alındı.

Yangın geçen 5 Mart'ta saat 01.00 sıralarında Turgut Mahallesi'nde Kasap çiftine ait müstakil evde çıktı. Alevleri gören komşularının, ihbarı üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler alevlere müdahale ederken, içerde mahsur kalan Kasap çiftini kurtarmak için çalışma başlattı. Alevlerin kontrol altına alınmasının ardından içeri giren itfaiye ekipleri Nazire Kasap'ın cesediyle karşılaştı. Ağır yaralı olduğu belirlenen eşi Asım Kasap ise ambulansla Muğla Eğitim-Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kasap yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kasap çifti yapılan otopsinin ardından toprağa verildi.

ÇİFTİN TORUNU HAVALİMANINDA GÖZALTINA ALINDI

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde olayla ilgili başlatılan soruşturmada, jandarma ekipleri yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlattı. Soruşturma kapsamında yangının, Kasap çiftinin torunu Busenaz K. ile eşi Kürşat K. tarafından çıkarıldığı belirlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen şüpheliler, İstanbul Havalimanı'ndan yurt dışına çıkmak üzereyken JASAT ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump, Pedro Sanchez'i tehdit etti: İspanya ile ticareti kesebiliriz

Diz çöktüremediği lideri tehdit etti
ABD, Irak'ın Musul şehrini vurdu

ABD uçakları, Türkiye'nin yanı başını vurdu
İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler

İran cephesinden Trump'ı küplere bindirecek sözler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
İran'daki okul saldırısının altından ABD çıktı

Ordu, Trump'ı yalanladı: İran'daki okul saldırısının faili netleşti
Taliban'dan dünyayı ayağa kaldıran karar

Dünyayı ayağa kaldıran karar
Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurumspor'u 11 dakikada darmadağın ettiler

Üst üste 12 maçtır kazanan Erzurum'u 11 dakikada darmadağın ettiler
Kızdıracak tahmin! Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi

Kızdıracak tahmin! Galatasaray'ın tur şansı için yüzde verdi
Sidiki Cherif, tüm Angers'i Fenerbahçeli yaptı

Artık onlar da Fenerbahçeli
Trump: İran'da vuracak hedef kalmadı, savaş yakında bitecek

Savaş bitiyor mu? Günlerdir esip gürleyen Trump'tan yeni açıklama