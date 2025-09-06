Haberler

Yat Üreticisi Halit Yukay Son Yolculuğuna Uğurlandı

Güncelleme:
Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında teknesi parçalanarak denizde cansız bedenine ulaşılan yat üreticisi Halit Yukay, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Törene yakınları ve dostları katıldı.

Balıkesir'in Marmara Adası açıklarında 4 Ağustos'ta teknesi parçalanmış bulunan ve denizde cansız bedenine ulaşılan yat üreticisi Halit Yukay, son yolculuğuna uğurlandı.

Yukay için Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi.

Cami avlusunda Yukay'ın ailesi taziyeleri kabul ederken, törene yakınları ve dostları ile oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ katıldı.

Yukay'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Ümraniye Hekimbaşı Mezarlığında toprağa verildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, cenaze törenine çelenk gönderdi.

Olay

Halit Yukay, 4 Ağustos'ta "Graywolf" isimli özel teknesiyle Bozcaada'ya gitmek üzere denize açılmış, kendisinden bir süre haber alamayan yakınlarının durumu aynı günün gecesi güvenlik güçlerine bildirmesi üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Sahil Güvenlik ekiplerince Kapıdağ Yarımadası Turanköy açıklarında çekilen görüntülerde, söz konusu teknenin kaza nedeniyle parçalanmış ve yarı batık halde olduğu tespit edilmişti.

Tekne içinde dalış timi tarafından arama yapılmış fakat herhangi bir bulguya rastlanmamıştı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış, "taksirle ölüme sebep olma" suçlamasıyla tekneye çarptığı ileri sürülen geminin kaptanı C.T. gözaltına alınmıştı. 8 Ağustos günü hakim karşısına çıkan C.T, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış, yapılan itiraz üzerine 10 Ağustos'ta tutuklanmıştı.

Balıkesir Valiliği, yürütülen arama faaliyetleri neticesinde 23 Ağustos saat 19.00 sularında Halit Yukay'a ait olduğu değerlendirilen bir cesedin, dalgıçların envanterinde bulunan yandan taramalı sonar ve ROV cihazları vasıtasıyla muhtemel çatma noktası olarak belirlenen datum noktasına yakın bir alanda 68 metre derinlikte deniz tabanında tespit edildiğini açıklamıştı.

Yapılan çalışmalar sonucu 3 Eylül'de denizin 68 metre derinliğinden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna getirilen ve DNA eşleşmesinde Yukay'a ait olduğu belirlenen cenaze, yakınları tarafından teslim alınmıştı.

Kaynak: AA / Halis Akyıldız - Güncel
