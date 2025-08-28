Yaşlılık Şurası Öncesi İstanbul'da Yaşlılık Çalıştayı Düzenlendi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca düzenlenecek "2. Yaşlılık Şurası" öncesinde "İstanbul Yaşlılık Çalıştayı" yapıldı.

İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 81 ilde "İl Yaşlılık Çalıştayları" kapsamında Darülaceze Başkanlığı'nda düzenlenen programa kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları, belediyeler, muhtarlar ile uzmanlar katıldı.

Katılımcılar, yaşlı bireylerin toplumsal yaşama daha aktif katılımını sağlamak ve yaşam kalitelerini yükseltmek amacıyla görüş ve önerilerini paylaştı.

İstanbul Vali Yardımcısı Serap Özmen Çetin, çalıştayın açılışında yaptığı konuşmada, yaşlı nüfusun artmasıyla birlikte sosyal hizmet politikalarının daha da önem kazandığını belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Ömer Turan ise yaşlı bireylerin korunması ve güçlendirilmesinin devletin sosyal politika öncelikleri arasında olduğunu söyledi.

Turan, "Bu çalıştayda alınan kararlar ve ortaya çıkan öneriler yaşlılarımızın hayat kalitesini artırmaya yönelik politikaların geliştirilmesine değerli katkılar sağlayacaktır. Amacımız hizmetlerimizi daha kapsayıcı, erişilebilir ve sürdürülebilir hale getirmektir." dedi.

Beş ana başlık belirlendi

Çalıştay kapsamında, yaşlılık ve yaşlanma süreci, "Aktif yaşlanma ve toplumsal katılım: Yaşlıların sosyal hayata aktif katılımını teşvik edecek mekanizmaların geliştirilmesi", "Yaşlı hakları ve sosyal koruma mekanizmaları: Hak temelli yaklaşımların güçlendirilmesi, sosyal güvenlik ağlarının genişletilmesi", "Yaşlı bakım hizmetlerinin değerlendirilmesi: Kurumsal bakımın yanı sıra evde bakım ve toplum temelli hizmetlerin yaygınlaştırılması", "Afetlere dirençli yaşlanma: Afet ve acil durum süreçlerinde yaşlı bireylerin korunması ve desteklenmesi", "Yaşlılar ve kentleşme: Şehir planlamalarında yaşlı dostu mekanların ve erişilebilir yaşam alanlarının oluşturulması" konulu 5 ana başlıkta ele alındı.

Buradan elde edilen sonuçların 2. Yaşlılık Şurası'nda değerlendirilmesi ve böylece Türkiye'nin yaşlılık politikalarına yön verilmesi hedefleniyor.

Öne çıkan önerilerin hem sosyal hizmetlerin etkinliğini artırması hem de yaşlı bireylerin toplumsal hayata daha güçlü bir şekilde katılmasına imkan sağlaması bekleniyor.

Çalıştayda, yaşlıların aynı zamanda onurlu, aktif ve üretken bir yaşam sürmelerine katkı sağlayacak kapsamlı politikaların geliştirilmesi açısından önemli bir kilometre taşı olacağı değerlendiriliyor.