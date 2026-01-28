Trafik polisi, yaralanan kadına ilk müdahaleyi yapıp elini bir an olsun bırakmadı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde yolun karşısına geçerken otomobilin çarpması sonucu el bileğinden yaralanan 86 yaşındaki Sevgi Oral'a trafik polisi Ergün Kabakçı ilk müdahaleyi yaptı. Polisin, ambulans gelene kadar yanında bekleyip elini tutarak sakinleştirdiği belirtiliyor.
Kaza, öğle saatlerinde Eskipazar Caddesi girişinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen Sevgi Oral, otomobilin çarpmasıyla yere düşerek sağ el bileğinden yaralandı. İhbarla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanstan önce olay yerine gelen trafik polisi Ergün Kabakçı, yerden kaldırdığı Oral'ı çevredeki esnaftan istediği sandalyeye oturtup, kanayan eline pansuman yaptı. Polis memuru, ambulans gelene kadar Oral'ın elini tutup, konuşarak sakinleştirdi.
Sevgi Oral, gelen sağlık ambulansla Gemlik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Oral'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.