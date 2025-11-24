Haberler

Yaşlı Adam Otomobilin Çarpması Sonucu Hayatını Kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen 75 yaşındaki Mustafa Yalçın, otomobilin çarpması sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Kazaya karışan sürücü gözaltına alındı.

ANTALYA'nın Gazipaşa ilçesinde yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı Mustafa Yalçın (75) olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Ekmel Mahallesi D-400 kara yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Yalçın, kullandığı motosikletini yol kenarına park edip, bir yakınının evine gitmek için yürüyerek yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada B.A. (25) idaresindeki 42 BZA 88 plakalı otomobil Yalçın'a çarptı. Metrelerce havalanan Yalçın karşı şeridine düşerek, yerde hareketsiz kaldı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Mustafa Yalçın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Savcının incelemesinin ardından Yalçın'ın cansız bedeni Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Otomobil sürücüsü ise polis tarafından gözaltına alındı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

