Yaşar Kırkpınar: Ödemiş'i Cumhur İttifakı ve AK Parti belediyeciliği ile buluşturacağız

Ak Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, Ödemiş'i Cumhur İttifakı belediyeciliğiyle bir kez daha buluşturacaklarını bildirdi.

Partisinin Ödemiş Seçim Koordinasyon Merkezinde konuşan Kırkpınar, Ödemiş'te belediye başkanlığı seçimini 2019'da az bir farkla kaybettiklerini söyledi.

Ödemiş'in tarım ve hayvancılıkla İzmir'in en önemli ilçelerinden birisi olduğunu kaydeden Kırkpınar, şöyle konuştu:

"Bu anlamda burada hizmetlerin çok iyi yapılması gerekir, devletin farklı yatırımlarının gelmesi gerekir, imar düzenlemesi gibi çok ciddi işlerin yapılması gerekiyor. Yerel belediye sizinle bu bakış açısını paylaşmazsa sizin yapmak istediklerininiz önüne bir engel olur. Hizmet yapmak yerine, hizmet yapmak için bir mücadele yapma ortaya çıkar. İnşallah bu süreçte Ödemiş halkının teveccühüyle sıkıntıyı ortadan kaldıracağız. Ödemiş'i Cumhur İttifakı ve AK Parti belediyeciliği ile bir kez daha buluşturacağız."

Ödemiş Belediye Başkan adayı Ali Hadim de ilçeyi layık olduğu hizmete kavuşması için ellerinden gelen çabayı göstereceklerini belirtti.