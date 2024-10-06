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Yasak Saatte Alkol Satışı İstemedi, Yumruklu Saldırıya Uğradı

Yasak Saatte Alkol Satışı İstemedi, Yumruklu Saldırıya Uğradı
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Ankara'nın Mamak ilçesinde, yasak saat olan 22.00'den sonra alkol satışı yapmayı reddeden tekel bayi işletmecisi Mehmet Özcan, iki kişinin yumruklu saldırısına uğradı. Özcan, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

ANKARA'nın Mamak ilçesinde tekel bayi işletmecisi Mehmet Özcan (50), yasak saati olan saat 22.00'den sonra alkol satmayı reddettiği 2 kişinin yumruklu saldırısı ile yaralandı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 28 Eylül saat 22.30 sıralarında Kayaş Mahallesi Kayaş Caddesi'ndeki tekel bayisinde meydana geldi. İş yerini kapatmak üzere hazırlık yapan Mehmet Özcan, alkollü içki almaya gelen Y.D. (24) ve ismi öğrenilemeyen arkadaşını, yasak saati başladığı için geri çevirdi. Duruma tepki gösteren 2 kişi ile Özcan arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi ile 2 kişi, Özcan'a yumruk ve tekmelerle saldırdı. O anlar, iş yeri içerisindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Saldırı sonrası sağlık ekiplerini arayan Özcan, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

GERİ DÖNÜP, CAMLARI TAŞLADILAR

Bu sırada tekel bayisine geri dönen Y.D. ve arkadaşı da camları taşladıktan sonra kaçtı. Burnu kırılan ve gözlerine darbe alan Özcan'ın tedavisi evinde sürerken, ekipler saldırganların yakalanması çalışma başlattı. Mehmet Özcan, günün hasılatını hesapladığı sırada saldırganların geldiğini belirterek, "Alkol satışı olmadığını söyledim. Malum alkol satışından dolayı cezalar çok yüksek. Alkol vermek istememem üzerine böyle bir olay geldi başımıza. Yakalanmamaları bir garip; ama emniyetimiz uğraşıyor. Bugün, yarın yakalanacaklarını düşünüyorum" dedi.

Haber-Kamera: Umutcan ÖREN/ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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