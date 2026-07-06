1) 'HEY GİDİ KARADENİZ' TÜRKÜSÜ PAYLAŞIMI YAPTIKTAN SONRA GİRDİĞİ DENİZDE KAYBOLDU

ZONGULDAK'ta, olumsuz hava koşulları nedeniyle yasak olmasına rağmen denize giren Bayram Kahveci (33), dalgalara kapılarak kayboldu. Denize girmeden önce 'Hey gidi Karadeniz' türküsü eşliğinde fotoğraf paylaşan Kahveci'nin bulunması için ekipler çalışma başlattı.

Olay, dün öğle saatlerinde Kapuz Caddesi mevkisindeki Tersane Plajı yakınlarında meydana geldi. Bayram Kahveci, arkadaşı B.S. (34) ile birlikte Tersane Plajı'na geldi. Görevlilerin olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmenin yasak yönünde yaptığı uyarının ardından 2 arkadaş plajdan ayrıldı. Kahveci ile arkadaşı, yaklaşık 200-300 metre uzaklıktaki kayalıklara gelip buradan denize girdi. Kahveci, kısa süre sonra dalgalarla açığa sürüklenmeye başladı. Bunun üzerine arkadaşı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik, AFAD, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, denizde ve kıyı şeridinde arama çalışması başlattı.

Kahveci'nin denize girmeden kısa süre önce sanal medya hesabından kayalıklarda çekildiği fotoğrafı, "Hey gidi Karadeniz" türküsü eşliğinde paylaştığı görüldü. Ekiplerin, dalgalara kapılan Kahveci'yi arama çalışmaları sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı