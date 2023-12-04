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YASAD yazılım ekosistemini İstanbul'da buluşturdu

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Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), "Cumhuriyet'in 100., Yazılımın 50. Yılı" ana temasıyla yazılım ekosistemini İstanbul'da düzenlenen gala gecesinde bir araya getirdi.

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD), "Cumhuriyet'in 100., Yazılımın 50. Yılı" ana temasıyla yazılım ekosistemini İstanbul'da düzenlenen gala gecesinde bir araya getirdi.

YASAD açıklamasına göre, bir otelde düzenlenen gala gecesine, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu, Ticaret Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, KOSGEB Başkanı Serdar İbrahimcioğlu, YASAD Başkanı Gönül Kamalı ile çok sayıda sektör temsilcisi katıldı. Gala gecesinde meslek duayenlerine onur ödülü ve özel ödüller verildi.

Zekeriya Çoştu, Türkiye'nin büyümeye ve gelişmeye devam ettiğini ve özellikle teknoloji alanında son 20 yılda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde atılan istikrarlı ve kuvvetli adımlar neticesinde bu adımların meyvelerini almaya başladıklarını dile getirdi.

Çoştu, "Teknoloji geliştirmenin ana unsuru olan insan kaynağı boyutunda son 20 yılda yaklaşık 10 katlık bir artışla AR-GE ekosistemi insan kaynağını yani tam zaman eşdeğer AR-GE insan kaynağımızın tam 20 kat artırarak 272 bin seviyelerine ulaştırılmış durumdayız." ifadesini kullandı.

Yerli yazılım ekosistemini geliştirmeyi ulusal öncelik olarak gördüklerini dile getiren Çoştu, şunları kaydetti:

"Yerli yazılımı geliştirmede radikal kararlar alacağımızı söylemek istiyorum. Öncelikle insan kaynağı darboğazını çözmek en öncelikli hedefimiz. Sektörü talep tarafında kuvvetli destekleyeceğiz. Özellikle kamu alımlarını, sektörün gelişimi için kaldıraç olarak kullanacağız. Sanayileşme İcra Komitesini önümüzdeki dönemde hayata geçireceğiz, savunma sektöründeki başarıların bir örneğini bilişim ve yazılım sektöründe gerçekleştireceğiz."

-"Bilişim sektöründeki hizmet ihracatını 10 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz"

Ticaret Bakanı Yardımcısı Özgür Volkan Ağar da büyüme tarafındaki olumlu gelişmelerin ihracat ve istihdam rakamlarına da yansıdığını vurgulayarak, "Dünyanın en hızlı büyüyen sektörlerinden biri olan bilişim sektörü hizmet ihracatımız 2021 yılında 2,5 milyar dolar, 2022'de 3 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2028'de bilişim sektöründeki hizmet ihracatını 10 milyar dolara ulaştırmayı hedefliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da küresel güçlüklerin çözümünün dijital dönüşümden geçtiğini, dijital dönüşümde katalizör görevini ise yazılım sektörünün yürüttüğünü ve yazılımın, sektörlerin en önemli geliştiricisi konumunda olduğunu belirtti.

-"Yazılım şirketlerimizin globalleşme adına büyük fırsat yaratmıştır"

YASAD Yönetim Kurulu Başkanı Gönül Kamalı da derneğin, kurulduğu günden itibaren Türkiye'de yazılım sektörünün stratejik ve teknolojik boyutu ile kalkınma politikalarında yerli ve milli değer haline gelmesi yolunda kamu ve özel sektör arasında köprü görevi üstlendiğini anlattı.

Yazılım sektörünün büyümesi yönünde YASAD olarak önemli projeleri hayata geçirdiklerini kaydeden Kamalı, şu ifadeleri kullandı:

"Yazılım ihracatının tüm şirketlerimizin hedefi haline gelmesi, kapsam ve kapasitesinin artırılması ve hızlandırılması sürecinde ülkemizde son bir yılda çok önemli aşamalar kaydedilmiştir. Öncelikle teşvik sistemlerindeki büyük yenilikler, kurumlardaki globalleşme programları, oluşturulan platformlar, girişim sermayesi kuruluşlarının faaliyete geçmesi ve yatırımcı ağının genişlemesi ile yazılım şirketlerimizin globalleşme adına büyük fırsat yaratmıştır. Biz de dernek olarak Avrupa'da iki stratejik merkezde şubelerimizi açmak suretiyle bu yolculuğa destek olmak üzere çalışmalarımızı hızlandırdık."

Kaynak: AA / Güncel

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