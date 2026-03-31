18 İlde Dolandırıcılık ve Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 52 Şüpheli Yakalandı

(ANKARA) - İçişleri Bakanlığı, Hakkari merkezli 18 ilde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 52 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Gözaltına alınan şüphelilerden birinin ise Bosna-Hersek'te gözaltına alındığı açıklandı.

Şüphelilerden birinin Bosna-Hersek'te gözaltına alındığını bildiren İçişleri Bakanlığı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Hakkari Emniyet Müdürlüğü ve Hakkari Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde; yaklaşık dört ay süren fiziki ve teknik takip neticesinde yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirildi. Türkiye genelinde 18 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarda; yasa dışı bahis organizasyonları kurdukları, bilişim sistemleri aracılığıyla nitelikli dolandırıcılık yaptıkları, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akladıkları ve bu faaliyetleri örgütlü bir yapı içerisinde yürüttükleri değerlendirilen 52 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı."

Yapılan siber devriye ve teknik analiz çalışmaları neticesinde; suç örgütünün yasa dışı bahis platformları üzerinden yüksek hacimli finansal akışı yönettiği, '7/24 esasına dayalı' panel sistemi kullandığı ve üçüncü şahıslardan temin edilen hesaplar aracılığıyla elde edilen gelirleri kripto varlıklara dönüştürdüğü tespit edildi. Yürütülen çalışmalar sonucunda; illegal finansal ekosistem ve katmanlama (layering) faaliyetleri kapsamında, yaklaşık 20 milyar Türk lirası tutarında para trafiği tespit edildi. Bu tutarın, ülkemizde bugüne kadar siber suçlar ve benzer nitelikteki soruşturmalarda işlem hacmi açısından belirlenen en yüksek meblağ olduğu değerlendirilmektedir.

Soruşturma kapsamında suç örgütünün uluslararası yapılanması da deşifre edilerek, illegal faaliyetlerin Bosna-Hersek'te bulunan sunucu ve yönetim katmanlarına kadar uzandığı belirlendi. Bu çerçevede, sistemin teknik altyapısında kritik rol oynayan 1 şüpheli hakkında Interpol Daire Başkanlığı aracılığıyla çıkarılan Kırmızı Bülten neticesinde, yürütülen uluslararası adli yardımlaşma ve eş zamanlı operasyonel hamle ile şahıs Bosna-Hersek/Saraybosna'da yakalanarak gözaltına alındı. Adana, Adıyaman, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bursa, Çanakkale, Hakkari, İstanbul, İzmir, Kütahya, Mersin, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yalova'da düzenlenen operasyonlar kapsamında çok sayıda yüksek kapasiteli dijital materyal ve cihazlar ele geçirilmiş olup, adli bilişim incelemeleri ve soruşturma Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülmektedir."

Kaynak: ANKA