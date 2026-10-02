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Yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı, 8 kişiye adli kontrol uygulandı

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Yasa dışı bahis operasyonunda 33 şüpheli tutuklandı, 8 kişiye adli kontrol uygulandı
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis soruşturmasında 33 şüphelinin tutuklandığını, 8 şüpheliye adli kontrol uygulandığını açıkladı. 29 Eylül'de 45 şüpheliye düzenlenen operasyonun ardından soruşturmaya 7 şüpheli daha dahil edildi, 2 şüpheli aranıyor.

(ANKARA) -

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "yasa dışı bahis" suçlarından yürütülen soruşturmada 33 şüphelinin tutuklandığını, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulandığını açıkladı. İki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, yasa dışı bahis faaliyetlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyon ve adli işlemler hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamaya göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde yürütülen istihbari çalışmalar sonucunda, 45 şüpheliye yönelik 29 Eylül'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Şüphelilerin, yasa dışı bahis siteleri üzerinden bahis oynatılmasına yer ve imkan sağladıkları, bu amaçla kişileri organize ettikleri ve bu kişiler adına temin edilen banka hesap numaraları, GSM hatları ile mobil bankacılık hesaplarını para karşılığında aldıklarının tespit edildiği belirtildi. Açıklamada, kişilere ait IBAN bilgileri kullanılarak yasa dışı bahisten elde edilen gelirlerin, mobil bankacılık üzerinden başka kişilerin hesaplarına veya bu kişiler adına açılan kripto para hesaplarına aktarıldığı kaydedildi.

Alınan ifadeler ve yapılan teşhisler doğrultusunda soruşturmaya 7 şüphelinin daha dahil edildiği, bunlardan 5'i hakkında gözaltı kararı verildiği, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

33 ŞÜPHELİ HAKKINDA TUTUKLAMA KARARI

Jandarmadaki ifade işlemleri tamamlanan 40 şüpheli bugün Başsavcılığa sevk edildi. Ceza infaz kurumunda hükümlü olarak bulunan bir şüphelinin ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı.

Başsavcılık tarafından 36 şüpheli tutuklama, 5 şüpheli ise adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Hakimlik, 33 şüphelinin tutuklanmasına, 8 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi.

Başsavcılık açıklamasında, "Soruşturma çok yönlü ve titizlikle devam etmektedir" denildi.

Kaynak: ANKA
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