Mardin merkezli 4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: 10 gözaltı

Mardin, İstanbul, Hatay ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Elde edilen bilgilere göre, şüphelilerin yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri ve suçtan elde ettikleri gelirleri banka hesaplarına aktardıkları belirlendi.

MARDİN, İstanbul, Hatay ve Yalova'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 10 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre; yasa dışı bahis suçuna yönelik Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında; Mardin merkezli olmak üzere İstanbul, Hatay ve Yalova'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Eş zamanlı baskınlarda 10 şüpheli, gözaltına alındı. İncelemelerde; şüphelilerin internet üzerinden yasa dışı bahis oynanmasına aracılık ettikleri, bu yolla elde ettikleri gelirleri kendi banka hesaplarına aktardıkları belirlendi. Adreslerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız tüfek, 158 tabanca fişeği, 30 tüfek kartuşu ile çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
