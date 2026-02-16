Haberler

Bartın merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Güncelleme:
Bartın merkezli yapılan yasa dışı bahis soruşturmasında 9 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 3'ü tutuklandı. Operasyon, Bartın, Denizli, Isparta, Batman ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

Bartın merkezli 5 ilde yasa dışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alınan 9 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Müdürlüğü koordinesinde, 7258 Sayılı "Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun"a muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, 9 şüphelinin yasa dışı bahis faaliyetlerinde bulunduğu belirlendi.

Bartın İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bartın, Denizli, Isparta, Batman ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Çalışmalarda, 9 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 8 zanlıdan 3'ü tutuklanırken 5'i adli kontrol şartıyla salıverildi, 1 kişi ise emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyaller ile şüphelilere ait hesaplara ilişkin mali incelemelerin sürdüğü soruşturmanın, mevcut deliller doğrultusunda çok yönlü ve titizlikle yürütüldüğü bildirildi.

