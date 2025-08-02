Yarış Yapan Sürücüye 69 Bin TL Ceza
İzmir'in Çiğli ilçesinde yasadışı yarış yaparken polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücü, tıra çarpması sonucu yakalandı. 19 yaşındaki Burak Can T.'ye toplamda 69 bin 260 lira ceza kesildi ve aracı trafikten men edildi.
İzmir'in Çiğli ilçesinde yarış yaparken yakalandığı polis ekibinden kaçıp tıra çarpan otomobilin sürücüsüne 69 bin 260 lira ceza kesildi, araç trafikten men edildi.
Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 10049. Sokak'ta otomobillerle yarış yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.???????
Polis ekibini gören 06 RHM 96 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Can T. (19) kaçmaya başladı.
Otomobil, bunun üzerine 10044 Sokak'ta R.E.Y. idaresindeki 34 MPF 229 plakalı tıra arkadan çarptı.
Ekiplerce yakalanan sürücü Burak Can T'ye "ters yön", "dur ihtarına uymama", "drift atma", "plaka takmama", "2 kırmızı ışık ihlali", "alkollü araç kullanma" maddelerinden toplam 69 bin 260 lira ceza uygulandı, otomobil trafikten men edildi.