Yarış Yapan Sürücüye 69 Bin TL Ceza

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Çiğli ilçesinde yasadışı yarış yaparken polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücü, tıra çarpması sonucu yakalandı. 19 yaşındaki Burak Can T.'ye toplamda 69 bin 260 lira ceza kesildi ve aracı trafikten men edildi.

İzmir'in Çiğli ilçesinde yarış yaparken yakalandığı polis ekibinden kaçıp tıra çarpan otomobilin sürücüsüne 69 bin 260 lira ceza kesildi, araç trafikten men edildi.

Atatürk Organize Sanayi Bölgesi'ndeki 10049. Sokak'ta otomobillerle yarış yapıldığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.???????

Polis ekibini gören 06 RHM 96 plakalı otomobilin sürücüsü Burak Can T. (19) kaçmaya başladı.

Otomobil, bunun üzerine 10044 Sokak'ta R.E.Y. idaresindeki 34 MPF 229 plakalı tıra arkadan çarptı.

Ekiplerce yakalanan sürücü Burak Can T'ye "ters yön", "dur ihtarına uymama", "drift atma", "plaka takmama", "2 kırmızı ışık ihlali", "alkollü araç kullanma" maddelerinden toplam 69 bin 260 lira ceza uygulandı, otomobil trafikten men edildi.

Kaynak: AA / Haydar Toprakçı - Güncel
Radara yansıdı! Sağanak yağış adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor

Radara yansıdı! Adım adım İstanbul'un üzerini kaplıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ezgi Mola'nın eski eşinin işlettiği mekana silahlı saldırı! Ayağından vuruldu

Ezgi Mola'nın eski eşi işlettiği mekanda vuruldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.