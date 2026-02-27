Yarının Köyleri'nin beşinci durağı Denizli İnceler oldu

TRENDYOL ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle hayata geçirilen Yarının Köyleri Projesi kapsamındaki beşinci Dijital Merkez, Denizli 'nin Bozkurt ilçesine bağlı İnceler Köyü'nde açıldı. Yarının Köyleri Projesi; Türkiye genelinde seçilen köylerde dijital dönüşüm imkanları sunarak kırsal kalkınmayı destekliyor.

Trendyol ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş birliğiyle yürütülen Yarının Köyleri Projesi kapsamında kurulan Denizli İnceler Dijital Merkezi'nin açılışı Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekçi, BM Genel Sekreter Yardımcısı, UNDP Başkan Yardımcısı ve Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Ivana Zivkovic, UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Monica Merino, Denizli Valisi Yavuz Selim Köşger, Bozkurt Kaymakamı Enes Özkan ve Trendyol yöneticilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Denizli'nin Bozkurt ilçesinde hayata geçirilen merkez; üreticilerden çocuklara, girişimci kadınlardan çiftçilere kadar geniş bir kesime dijital yetkinlik kazandırmayı hedefliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, açılış töreninde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuzla Türkiye'yi, yüksek teknolojiyi kendi imkan ve kabiliyetleriyle geliştiren, üreten ve dünyaya rekabetçi bir şekilde sunan bir ülke kılmak için kararlılıkla ilerliyoruz. Türkiye'nin en büyük avantajı olan genç ve dinamik nüfusumuzla omuz omuza vererek hayalleri teknoloji projelerine dönüştürüyor, tam bağımsız Türkiye yolculuğumuza devam ediyoruz. Bir yandan sanayi dönüşümünü gerçekleştirirken, diğer yandan Yerel Kalkınma Hamlesi ile Anadolu'nun her köşesindeki yerel değerlerimizi ekonomik kıymete dönüştürmeyi hedefliyoruz. İnceler Dijital Merkezi, kadınlarımızın istihdama daha güçlü katıldığı, gençlerimizin dijital yetkinliklerle donandığı ve yerel ürünlerimizin e-ihracat yoluyla dünyaya açıldığı örnek bir kalkınma modeli olacaktır. Dijital imkanlara erişimin temel bir insan hakkı olduğu inancıyla, bu projenin Birleşmiş Milletler iş birliğiyle tüm dünyaya ilham kaynağı olmasını diliyoruz."

Birleşmiş Milletler Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Yıldız, "Türkiye Cumhuriyeti'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi olarak, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ile Trendyol ortaklığında hayata geçirilen bu dijital merkezin, doğup büyüdüğüm İnceler Köyü'nde açılışında bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Bu girişimin mümkün kılınmasındaki güçlü destek ve iş birliği için Trendyol'a teşekkür ediyorum. Bugün burada, dünyaya geldiğim ve yetiştiğim köyde bulunmak benim için hem kişisel hem de mesleki açıdan son derece duygusal. Bu bina ailemiz için derin bir anlam taşıyor. Burası, babam Hüseyin Yıldız'ın temelinde taş taşıdığı, kardeşlerimle birlikte eğitim aldığımız yer. İnceler'in ruhunun yaşatılması ve unutulmaması için bu yapıyı restore ederek bir kütüphane ve müzeye dönüştürdük. Ortak geçmişimizin oluşturduğu bu sağlam temelden geleceğe bakıyoruz. 'Yarının Köyleri' girişimine ev sahipliği yapan bu merkez, UNDP'nin dijital uçurumu kapatma ve kapsayıcı kalkınmayı güçlendirme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Yerel üreticileri; özellikle çiftçileri, kadınları ve gençleri güçlendirerek Denizli'nin zengin mirasını ve üretim kültürünü daha geniş pazarlara bağlayan bu girişim, Birleşmiş Milletler'in kamu ve özel sektör ortaklarıyla birlikte ülke genelinde sürdürülebilir ve kapsayıcı kalkınmayı nasıl hayata geçirdiğinin somut bir örneğidir" dedi.

BM Genel Sekreter Yardımcısı, UNDP Başkan Yardımcısı ve Avrupa ve Orta Asya Bölge Direktörü Ivana Zivkovic; "Bugün İnceler Köyü'nde dijital becerileri geliştirmek, sosyal ve ekonomik fırsatların önünü açmak amacıyla kurulan dijital merkezin açılışında sizlerle birlikte olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Yarının Köyleri girişimine verdikleri sürekli destek ve güçlü iş birliği için Trendyol'a ve Bozkurt Kaymakamlığı'na teşekkür ediyorum. Kapsayıcı ve sürdürülebilir kalkınma; kamu kurumlarının, özel sektörün, sivil toplumun ve yerel toplulukların el ele vermesini gerektirir. Ancak bu şekilde kimsenin geride kalmadığı bir ilerleme sağlanabilir. Bu girişimin, İnceler'in ve Denizli'nin potansiyelini daha da ortaya çıkaracağına inanıyorum. Ortak hedefimiz nettir: Dijital imkanlara erişimi daha güçlü olan haneler, daha rekabetçi işletmeler, gençlerin ve kadınların yaşadıkları yerde güçlenerek daha fazla fırsata erişebildiği bir gelecek" dedi.

Bozkurt Kaymakamı Enes Özkan, "İnceler Dijital Merkezi, ilçemizin üretimden eğitime, girişimcilikten istihdama uzanan yerel kalkınma yolculuğunda önemli bir kilometre taşıdır. Bu merkezin, özellikle kırsal kesimde dijital becerilerin gelişmesine, gençlerimizin ve kadınlarımızın yeni fırsatlara erişimine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Aynı zamanda bu merkez, gurur duyduğumuz yerel ürünlerimize hak ettikleri küresel itibarı kazandırmak için bize paha biçilmez bir fırsat sunuyor. Bu anlamlı çalışmanın ilçemize kazandırılmasında destek olan UNDP ve Trendyol'a teşekkür ediyor, İnceler ve ilçemiz için hayırlı olmasını ve başarıyla devam etmesini diliyorum" dedi.

'DENİZLİ'NİN ÜRETİM VE KÜLTÜR MİRASI DİJİTALLEŞMEYLE GÜÇLENİYOR'

Yarının Köyleri Projesi; dijital uçurumun azaltılması, kadın ve gençlerin güçlenmesi ve kapsayıcı büyümenin desteklenmesi hedefiyle Türkiye'nin farklı bölgelerinde yaygınlaşmaya devam edecek. Adana, İzmir, Diyarbakır ve Sakarya'nın ardından Denizli'nin Bozkurt ilçesine bağlı İnceler'de açılan merkezle birlikte aktif dijital merkez sayısı beşe ulaşmış durumda. Konya ve Hatay'da da merkez kurulma ve eğitim çalışmaları devam ediyor.

Bu merkezlerde; üreticiler ve girişimciler için ürün geliştirme, pazarlama, markalaşma, ürün tasarımı ve fotoğrafçılığı, e-ticaret ve dijitalleşme eğitimleri, kırsal nüfus için kapasite geliştirme programları, çocuklar ve gençler için dijital okuryazarlık, yapay zeka, robotik ve kodlama eğitimleri, çiftçiler için dijital ve sürdürülebilir tarım uygulamaları olmak üzere dört ana odakta eğitim ve destek programları sunuluyor.

Yarının Köyleri Projesi kapsamında bugüne kadar yaklaşık 10 bin kişiye ulaşılarak, üreticilerden gençlere kadar geniş bir kesimin dijital beceriler ve yetkinlik kazanması sağlandı.

Yarının Köyleri Dijital Merkezleri çocukların teknoloji sınıflarında robotik ve kodlama eğitimi aldığı, gençlerin dijital dünyaya hazırlandığı, kadın girişimcilerin ürünlerini markalaştırarak e-ticaret yoluyla dünyaya açıldığı bir kalkınma modeli sunuyor. Proje, yalnızca eğitim sunmakla kalmıyor; dijital tarım uygulamaları, veriye dayalı üretim modelleri ve sürdürülebilir değer zincirleriyle kırsalda uzun vadeli bir dönüşüm hedefliyor.

Proje kapsamında açılan Yarının Köyleri butiğinde 13 üretici 250'den fazla ürünle doğrudan tüketiciyle buluşuyor. Buldan kestanesi, Denizli'ye özgü Çalkarası ve İsabey üzümleri, Honaz kirazı ve Denizli kekiği gibi tarımsal ürünlerin yanı sıra dokumacılık, Buldan bezi, İnceler habası (geleneksel kalın yünlü kumaş) ve ahşap el sanatları gibi Denizli'ye özgü yerel ürünlerin de dijital araçlarla daha geniş pazarlara açılması hedefleniyor.

Trendyol, teknoloji ve dijitalleşmeyle yerel kalkınmayı desteklemek amacıyla yürüttüğü Yarının Köyleri projesinin detaylarını 2025 Eylül ayında New York'taki Birleşmiş Milletler Genel Merkezi'nde düzenlenen "Kapsayıcı Kırsal Kalkınmayla Dijital Uçurumu Kapatmak: Sürdürülebilir Kalkınmada Özel Sektörün Katkısı" panelinde uluslararası katılımcılarla paylaşmıştı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı