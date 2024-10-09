Yarım Asırlık Emek: Bağlama Ustası Hüseyin Özer

İZMİR'in en eski yerleşim merkezlerinden olan ve birçok tarihe ev sahipliği yapan Basmane semtinde hem yaşayıp hem de çalışan saz ustası Hüseyin Özer (72), yarım asrı aşkın bir süredir el işçiliği ile bağlama yapıyor. Bağlama yapıp, çalmanın kendisini dinç ve ayakta tuttuğunu söyleyen Özer, "Günümüzde her şey artık daha teknolojik, makinelerle hiç el değmeden bir bağlama ortaya çıkıyor. Ancak 55 yıldır kendim işleyerek, oyarak, el işçiliği ile yapıyorum" dedi.

Basmane semtinde hem yaşayıp hem de çalışan saz ustası Hüseyin Özer, yarım asırdır el işçiliği ile bağlama yapıyor. Sivas'tan İzmir'e göçmesinin ardından çırak olarak başladığı meslekte usta olan Özer, 1969 yılından beri teknolojiye direnerek bağlamaları özel siparişlerle el emeği ile üretiyor. Bağlama yapıp çalmanın kendisini ayakta tuttuğunu söyleyen Özer, "Çocukken dedem saz çalarken çok dinledim, hep bir merakla seyrettim. İzmir'e 14 yaşında göçtükten sonra Kemeraltı'nda da dolaşırken bir saz dükkanı gördüm ve dakikalarca durup, orada sazlara baktım. Bu sırada içeriden çıkan sahibi neden baktığımı ve burada çalışmak isteyip, istemediğimi sordu? Bir sevinçle kabul ettim ve öyle başladım. Askerlik haricinde hiç ara vermeden saz yapmaya başladım. Zaman içinde büyük yerlerden iş teklifi alsam da çocukluğumuzdan öyle öğrendiğimiz için başladığım yeri bırakmak istemedim" dedi.

'SADECE SAP KESMEK İÇİN BİR MAKİNE KULLANIYORUM'

Hüseyin Özer, "Askerden sonra ise kendi iş yerimi açtım. O günden bugüne de hep saz ve bağlama yapıyorum. İş yerimde hem yaşıyorum hem de çalışıyorum. Günümüzde her şey artık daha teknolojik, makinelerle hiç el değmeden bir bağlama ortaya çıkıyor. Ancak 55 yıldır kendim işleyerek, oyarak, el işçiliği ile yapıyorum. Kendi özelliğimi kaybetmeden, el işçiliği ile yıllardır aynı şeyi uyguluyorum. Sadece sap kesmek için bir makine kullanıyorum" diye konuştu.

'SAZ YAPMAK, BENİ DİNÇ VE AYAKTA TUTUYOR'

Özel sipariş alarak elektro ve normal bağlama yaptığını dile getiren Özer, "En çok talep elektro bağlamaya oluyor. Genellikle düz bağlamada oyma malzemeden yapılması çok meşhurdur. Ancak biraz pahalı olduğu için yaprak malzemeden yapıyorum. Bunun için de en iyisi ardıç yaprağı, ancak ne olursa olsun saz iyi bir ustanın eline geçerse daima güzel olur. Sazın sesinin güzelliğinin yüzde 50'si, sap ve kapağına bağlıdır. Esneklik ve ölçülü olması önemli şeyler. Bunlar artık teknolojik aletlerle kolayca yapılıyor. Ancak elle yapılması ustalık gerektiriyor" dedi. Ömrü yettiği sürece mesleğini yapmaya devam edeceğini vurgulayan Özer, "Çünkü bırakırsam çökerim. Saz yapmak, beni dinç ve ayakta tutuyor" diye konuştu.