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Berkay GÜNEŞ - Hadican EROL / İSTANBUL, – BAKIRKÖY Cumhuriyet Başsavcılığı'nda devir teslim töreni düzenlendi. Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu tarafından Yargıtay üyeliğine seçilen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman, görevini Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örücü'ye devretti.

Bakırköy Adliyesi'nde devir teslim töreni gerçekleştirildi. Hakimler ve Savcılar Genel Kurulu tarafından, Yargıtay üyeliğine seçilen 5 isimden biri olan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Doç. Dr. Barış Duman görevini törenle Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Örücü'ye devretti. Tören öncesi yeni göreve atanan Ömer Örücü kapıda karşılandı ardından törene geçildi. Devir teslim törenine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcı Vekilleri Osman Berat Çetin, Kayhan Çetin, Hasan Ceyhun, Hakan Aksoy,Emrah Yıldırım, Ziya Kavruk, Alparslan Yanıkoğlu, Ahmet Yavuz, Caner Babaloğlu, Osman Öztürk, Mesut Erdinç Bayhan, Vekil Öztürk ve Ayhan Memük de katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı